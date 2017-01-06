Samanyolu Haber /Gündem / 19 MHP'li için Topbaş ve Gökçek devrede /06 Ocak 2017 12:04

19 MHP'li için Topbaş ve Gökçek devrede

'19 MHP'li vekil için Topbaş ve Gökçek devreye girdi' iddiası

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Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, AKP'nin anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak TBMM'de yapılacak oylamaya ilişkin kulis yazdı. "MHP'nin oyları belli olmayan 19 milletvekilinden en az 11'inin de 'evet' oyu vermesi için AKP'liler kapalı kapılar ardında çok yoğun kulis çalışması yürütülüyor" görüşünü savunan Uğuroğlu, "Gelen haberlere göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da MHP'nin Ankara ve İstanbul milletvekillerini ikna için çalışmalara başlamışlar bile" iddiasını ileri sürdü.
 
Orhan Uğuroğlu'nun "MHP'li 19 vekil AKP takibinde" yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

AKP'yi yönetenler partilerinden de fire olma ihtimalini düşünüyorlar ki yaklaşık 10 milletvekili adları ile de söylenerek kulislerde telaffuz ediliyor.

AKP'nin oyu 305'e düşerse 14 garanti MHP oyu ile "evet" oyu verecek rakam ancak 319'a çıkıyor.

Bu durumda en az 11 milletvekilinin de "evet" oyu vermesi gerekiyor ki gözler bu yüzden MHP'ye çevriliyor.

MHP'nin oyları belli olmayan 19 milletvekilinden en az 11'inin de "evet" oyu vermesi için AKP'liler kapalı kapılar ardında çok yoğun kulis çalışması yürütülüyor.

Gelen haberlere göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da MHP'nin Ankara ve İstanbul milletvekillerini ikna için çalışmalara başlamışlar bile.
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