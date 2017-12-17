Mesut Yılmaz’ın oğlu Yavuz Yılmaz’ın intihar sebebi açıklandı

Beykoz Konakları’ndaki evinde sabah saatlerinde hayatına son veren eski başbakan Mesut Yılmaz’ın oğlu Yavuz Yılmaz hakkında açıklama geldi.







Kent Üniversitesi’nden yapılan açıklamada Yılmaz’ın uzun süredir “Temporal Lob Epilepsi” hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.





Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:





"İcra kurulu üyemiz Sayın Yavuz Yılmaz, bir süredir “Temporal Lob Epilepsi” hastalığından muzdarip olup, tedavi görmekteydi.





Hastalığın doğal süreci çerçevesinde oluşan, son dönemde giderek ağırlaşan ve felce doğru ilerleyen komplikasyonları nedeniyle ağır stres altındaydı.





Bu manevi baskıya dayanamayarak, 16/Aralık/ 2017 günü hayata veda eden çok sevgili Yavuz Yılmaz'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.





Hatırası ve üniversitemize yaptığı katkılar her zaman hatırlanacaktır.





Nur içinde yatsın.





İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti."