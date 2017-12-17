Samanyolu Haber /Gündem / Mesut Yılmaz’ın oğlu Yavuz Yılmaz’ın intihar sebebi açıklandı /17 Aralık 2017 11:12

Mesut Yılmaz’ın oğlu Yavuz Yılmaz’ın intihar sebebi açıklandı

Eski başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın intiharının nedeni belli oldu. Yılmaz'ın İcra Kurulu üyesi olduğu İstanbul Kent Üniversitesi yazılı bir açıklama yaptı.

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Beykoz Konakları’ndaki evinde sabah saatlerinde hayatına son veren eski başbakan Mesut Yılmaz’ın oğlu Yavuz Yılmaz hakkında açıklama geldi.

Kent Üniversitesi’nden yapılan açıklamada Yılmaz’ın uzun süredir “Temporal Lob Epilepsi” hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İcra kurulu üyemiz Sayın Yavuz Yılmaz, bir süredir “Temporal Lob Epilepsi” hastalığından muzdarip olup, tedavi görmekteydi.

Hastalığın doğal süreci çerçevesinde oluşan, son dönemde giderek ağırlaşan ve felce doğru ilerleyen komplikasyonları nedeniyle ağır stres altındaydı.

Bu manevi baskıya dayanamayarak, 16/Aralık/ 2017 günü hayata veda eden çok sevgili Yavuz Yılmaz'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Hatırası ve üniversitemize yaptığı katkılar her zaman hatırlanacaktır.

Nur içinde yatsın.

İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti."
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