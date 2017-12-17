Samanyolu Haber /Gündem / Havuz'un 'Yeni atanan imamdan 1 milyon lira çıktı' yalanı! /17 Aralık 2017 11:20

Havuz'un 'Yeni atanan imamdan 1 milyon lira çıktı' yalanı!

Hizmet Hareketi'ne yönelik yürütülen cadı avında gözaltına alınan Lütfi Hüdayi Erdoğan gözaltına alındığında havuz medyası evinde 1 milyon liranın ele geçirildiğini duyurmuştu.

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Havuz medyasının '1 milyon lira' iddiası da yalan çıktı

Sabah Gazetesi'nde Halit Turan imzasıyla yayınlanan haberde Lütfi Hüdayi Erdoğan'ın gözaltına alındığı gün evinde 1 milyon lira bulunduğu şeklinde ki haberi de yalan çıktı. Konuyla ilgili ailesi tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alındığında savcının 18 bin 895 dolar, 800 euro ve 8 bin 200 lira paraya el koyduğu kaydedildi. Resmi tutanaklarda bu konunun detaylı bir şekilde yer aldığının belirtildiği açıklamada, mahkemeye çıkan Erdoğan'ın mahkeme hakimi tarafından da sadece yukarıda yazılı miktarlarla ilgili sorular sorulduğu belirtildi. Aile, polisteki tutanakta bu rakamın yazılı olduğunu ifade etti. 
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