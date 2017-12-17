Samanyolu Haber /Gündem / Kapatılan Hizmet Hareketi yurdunda aynı günde iki yangın! /17 Aralık 2017 11:05

Kapatılan Hizmet Hareketi yurdunda aynı günde iki yangın!

Fethiye'de Hizmet Hareketi'ne ait olduğu gerekçesiyle gasp edilip kapatılan öğrenci yurdunda aynı günde iki kez yangın çıktı.

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Cemaat soruşturması kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kapatılan Babataşı Mahallesi 778 Sokak üzerindeki 3 katlı yurdun deposunda bugün ikinci kez yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangından yükselen dumanı gören çevre sakinleri Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ve sağlık ekipleri de yurt önünde güvenlik önlemi aldı. Beyaz eşya ve mutfak eşyalarının bulunduğu depo 14 büyük, 5 küçük mutfak tüpü infilak etmeden son anda itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yangın yurt binasına sıçramadan kontrol altına alınırken depo aynı gün çıkan ikinci yangında tamamen kullanılamaz hale geldi.
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