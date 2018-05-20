Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'la görüşen futbolcular zor durumda /20 Mayıs 2018 11:15

Erdoğan'la görüşen futbolcular zor durumda

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Türk kökenli futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan ile görüştü.

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Almanya Futbol Federasyonu'ndan (DFB) yapılan açıklamada, tatillerini yarıda kesen Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın kendi talepleriyle Almanya Kupası finali öncesinde DFB Başkanı Reinhard Grindel, genel sekreter Friedrich Curtius, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw ve menajer Oliver Bierhoff ile bir araya geldiği belirtildi. Açıklamada, iki oyuncunun daha sonra Bellevue Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştüğü kaydedildi.

Steinmeier, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, iki oyuncunun kendisini ziyaret etme isteğinde bulunduğunu ve ortaya çıkan yanlış anlamaları gidermeye önem verdiklerini belirtti. Mesut Özil ve İlkay Gündoğan ile spor ve siyaset üzerine uzun bir görüşme yaptığını vurgulayan Steinmeier, "İki oyuncuyu Alman futbolu büyük yaptı" ifadesini kullandı.
Bir insanın birden fazla yurdu olabileceğini veya yeni bir yurt edinebileceğini aktaran Steinmeier, Almanya'nın bunu 5 milyon insan için kanıtladığını ve bunun ülkeyi zenginleştirdiğini kaydetti.

DFB'nin açıklamasında görüşlerine yer verilen DFB Başkanı Reinhard Grindel, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın ortaya çıkan durumu kendilerinin gidermek istemelerinin saygıyı ve takdiri hak ettiğini aktardı. Grindel, iki oyuncunun da siyasi bir mesaj amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmediklerini aktardıklarını belirtti.
Almanya Milli Takımı Menajeri Oliver Bierhoff da iki oyuncuyu iyi tanıdığını ve Almanya Milli Takımı'nın ve Almanya'nın değerlerini paylaştıklarını bildiğini kaydetti.
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