Almanya yakında Türkiye'den imam getirilmesine izin vermeyecek....





ALMANYA’nın en kalabalık nüfuslu eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya’nın (KRV) Başbakanı Armin Laschet, “laik Alman toplumunda Müslümanlığın, Hristiyan ve Yahudi cemaatleri gibi hukuki anlamda kurumsallaşmasından yana olduğunu” belirterek, bunun için DİTİB’in bir Alman kuruluşu haline gelmesi gerektiğini söyledi.





Aynı zamanda Başbakan Merkel liderliğindeki Hıristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) Başkan Vekili olan Laschet, Müslüman derneklerin devletçe tanınması gerektiğini, ancak Müslümanlar tarafında devletin muhatap alabileceği bir yapı bulunmaması nedeniyle bunun zorlu ve uzun bir yol olduğunu belirtti.





YAPTIKLARI TAKDİR EDİLMELİ

Laschet, Protestan haber ajansı epd’ye verdiği mülakatta on yıllar önce Almanya’daki Türklere dini hizmet vermek için kurulan DİTİB’in son dönemde siyasileşmesinden duyduğu endişeyi de dile getirdi. “On yıllar önce o dönem Kemalist-laik Türkiye’den gelen misafir işçiler için Ankara’dan büyük paralar alarak dini hizmet veren DİTİB’in yaptıklarının takdir edilmesi gerektiğini” söyleyen Laschet, “Ancak Türkiye’deki son gelişmeler ışığında bu faaliyetler, Alman devletinin kabul edemeyeceği siyasi bir boyut kazandı. İnsanlar hakkında camilerde casusluk yapılmasına ya da DİTİB’in Türk seçim kampanyalarında parti politikalarına hizmet etmesine tolerans gösterilemez” diye konuştu.





‘İMAMLAR ALMANYA’DA EĞİTİLECEKTİR’

KRV Başbakanı, DİTİB’in Türk devletine doğrudan bağımlılıktan kopması ve bir Alman kuruluşu haline gelmesi için çalışılması gerektiğini belirterek, “Bu durumda imamlar da uzun vadede Almanya’da eğitilecektir. Sorun, dini cemaatin kamusal resmi kimlik kazanma yolunda adımı kendisinin atması gerekliliği. Devlet bu konuda destek veremez. Ancak farklı bir finansman sistemine geçilebilmesi için bu değişim gerekli” ifadelerini kullandı.