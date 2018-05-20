Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş, Alman basınına konuştu: HDP'siz hiç kimsenin zaferi mümkün değil /20 Mayıs 2018 11:20

Demirtaş, Alman basınına konuştu: HDP'siz hiç kimsenin zaferi mümkün değil

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Alman yayın kuruluşu WDR'e verdiği mülakatta, HDP olmadan Erdoğan karşısında hiçbir ittifakın zaferinin söz konusu olmayacağı mesajını verdi.

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HDP'nin cumhurbaşkanı adayı ve eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevinden Alman kamu yayıncılık kuruluşu WDR'in sorularını yanıtladı.

DW Türkçe'nin aktardığına göre cezaevinde kampanya yürütme imkanlarının yok denecek kadar az olduğunu ve sadece avukatları aracılığıyla ve posta yoluyla dışarıya mesaj gönderebildiğini belirten Demirtaş, "Bu müthiş adaletsiz ve eşitsizlik durumu nedeniyle daha çok da seçmenlerim adına üzgünüm. Ama kişisel olarak moralli ve güçlüyüm" dedi.
Demirtaş, "Mevcut durumda HDP'siz muhalefet ittifakının (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan karşısında zaferi mümkün mü?" şeklindeki soruyu, "HDP'siz hiç kimsenin zaferi mümkün değil. Anketler de, meydanlar da bunu gösteriyor" diye yanıtladı.

Demirtaş, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda  ilk icraatının ne olacağı sorusunu ise, "Çatışmalarda evladını yitirmiş bir Türk anne ile bir Kürt anneyi buluşturup, ikisinin de ellerinden öpüp barışı sağlayabilmem için desteklerini ve dualarını isteyeceğim" diye yanıtladı.
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