Samanyolu Haber /Spor / Messi'ye büyük ceza /03 Ağustos 2019 11:00

Messi'ye büyük ceza

Messi'ye 3 ay futboldan men cezası verildi

SHABER3.COM

İspanya ekiplerinden Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi, ülkesi Arjantin'in milli takım formasını giydiği Copa America'da (Güney Amerika Futbol Şampiyonası) usulsüzlük yapıldığı şeklindeki yorumları nedeniyle uluslararası futbol müsabakalarından üç ay süreyle men edildi.
Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Copa America 2019'da Şili'yi 2-1 yenerek üçüncü olan Arjantin'de yıldız futbolcu Lionel Messi'nin maç sonrası, kendisine gösterilen kırmızı karta isyan etmişti.

Messi, karşılaşma sonrası düzenlenen madalya törenine de katılmamıştı. Kırmızı kartın haksız olduğunu söyleyen Messi, "Bu turnuvanın Brezilya'nın kazanması için düzenlendiği çok açık. Madalya almaya gitmedim çünkü bize yapılan saygısızlığın bir parçası olmak istemedim. Hakemler her şeyi Brezilya'nın çıkarları doğrultusunda yaptılar ve bu da bizi oyundan uzaklaştırdı" demişti.

'ELEŞTİRİLER KABUL EDİLEMEZ'

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ise Messi'nin eleştirilerini temelsiz ve kabul edilemez olarak değerlendirdi.
CONMEBOL, Copa America'da Brezilya ve turnuva aleyhine yorumlarda bulunan Lionel Messi'nin 3 ay boyunca tüm maçlardan men edildiğini ve Arjantinli futbolcuya 50 bin dolar para cezası verdiğini açıkladı.

Yasak, Messi’nin Arjantin’in eylül, ekim aylarında Şili, Meksika, Almanya’yla oynayacağı hazırlık maçlarında forma giyemeyeceği anlamına geliyor.

Messi’nin cezaya itiraz etmek için yedi gün süresi var.
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