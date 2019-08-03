Samanyolu Haber /Gündem / [ Cadı avında bugün ] Adana'da 41 polis hakkında gözaltı kararı /03 Ağustos 2019 11:06

[ Cadı avında bugün ] Adana'da 41 polis hakkında gözaltı kararı

Adana merkezli bir operasyon da 41 polis hakkında gözaltı kararı verildi

SHABER3.COM

Adana Cumhuriyet savcılığı çoğu görevde polisler hakkında gözaltı kararı verdi .  Soruşturma kapsamında çoğu görevde olan 41 polis hakkında gözaltı kararı bulunurken, operasyon sonucunda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
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