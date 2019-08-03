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[ Cadı avında bugün ] Adana'da 41 polis hakkında gözaltı kararı
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[ Cadı avında bugün ] Adana'da 41 polis hakkında gözaltı kararı
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03 Ağustos 2019 11:06
[ Cadı avında bugün ] Adana'da 41 polis hakkında gözaltı kararı
Adana merkezli bir operasyon da 41 polis hakkında gözaltı kararı verildi
SHABER3.COM
Adana Cumhuriyet savcılığı çoğu görevde polisler hakkında gözaltı kararı verdi . Soruşturma kapsamında çoğu görevde olan 41 polis hakkında gözaltı kararı bulunurken, operasyon sonucunda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
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