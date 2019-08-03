Samanyolu Haber /Gündem / Jeff Bezos, 1.8 milyar dolar değerinde Amazon hissesi sattı /03 Ağustos 2019 10:57

Jeff Bezos, 1.8 milyar dolar değerinde Amazon hissesi sattı

Dünyanın önde gelen alışveriş platformlarından biri olan Amazon'un kurucusu ve patronu Jeff Bezos, sürpriz bir kararla şirkette bulunan 1.8 milyar dolar değerindeki hissesini sattı.

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Forbes'un haberine göre 115 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ismi olan Jeff Bezos, hisse başına 1900 dolardan toplamda 1.8 milyar dolarlık hissesinin satışını yaptı. Ancak satışın kime yapıldığı belirtilmedi.
Bu satışın nedeni açıklanmasa da Bezos daha önce uzay teknolojileri firması Blue Origin'i finanse etmek için her yıl Amazon hissesi satacağını açıklamıştı. Bu hisse satışının da bu açıklamayla bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

MACKENZIE BEZOS DÜNYANIN EN ZENGİN ÜÇÜNCÜ KADINI

Dünyanın en zengin ismi olan Bezos, geçtiğimiz günlerde de boşanma davası kapsamında 29 Temmuz tarihinde Amazon hisselerinin dörtte birini eski eşi McKenzie Bezos'a devretmişti. Toplamda 36.8 milyar dolarlık Amazon hissesini eski eşinden alan McKenzie Bezos, böylece dünyanın en zengin üçüncü kadını oldu. 

Jeff Bezos, bu hisse satışına karşın Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten 13 milyar dolar fazla servete sahip.
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