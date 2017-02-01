Samanyolu Haber /Gündem / Meşhur Kaymakam hakkında karar çıktı /01 Şubat 2017 21:48

Meşhur Kaymakam hakkında karar çıktı

Mahkeme Beytüşşebap eski kaymakamı Kadir Güntepe için kararını verdi

SHABER3.COM

Beytüşşebap eski kaymakamı Kadir Güntepe Tokat'ta çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Kayseri'de 14 gün önce gözaltına alınarak Tokat'a getirilen Kadir Güntepe, emniyetteki sorgusunun ardından bugün saat 20.00'de adliyeye sevk edildi. Burada nöbetçi mahkemeye çıkarılan Kadir Güntepe, tutuklandı. Polis eşliğinde adliyeden çıkarılan Kadir Güntepe, "Yazın, Kadir Güntepe'den terörist çıkmaz. Bütün Cumhuriyet savcıları bir araya gelse Kadir Güntepe'den terörist çıkaramaz. Bu kumpastır, eninde sonunda bunun hesabı hukuk içerisinde sorulacaktır" diye bağırdı. Güntepe, Çamlıbel Cezaevine gönderildi.
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