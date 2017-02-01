'Evet çıkarsa 2 yıl sonra bu yazıyı bir daha okuyun'

CHP'nin en faal milletvekillerinden biri olan Aykut Erdoğdu Twitter adresinden "Bu tweetleri geleceğe mektup olarak yazıyorum... Referandumdan EVET çıkması halinde..." şeklinde başladığı mektubunda durumun ağırlaşarak devam edeceğine değindi.







İŞTE AYKUT ERDOĞDU'NUN MEKTUBU





Bugün 1 Şubat 2017... Referandum Öncesi... Bu tweetleri geleceğe mektup olarak yazıyorum... Referandumdan EVET çıkması halinde...





Yapısal önlemler adı altında ekonomik krizin faturası kamu ve özel sektör çalışanlarına, emeklilere, çiftçilere öğrencilere çıkarılacak





Vergilerden, cep telefonu ücretlerine, elektrikten, harçlara, gıdadan, pasaport ücretlerine zam yağmuru başlayacak...





Yeni rejimi dünyaya kabul ettirebilmek için başta Kıbrıs ve Suriye olmak üzere dış politikada büyük tavizler verilecek...





Başta TSK, MİT, Emniyet ve Dış İşleri olmak üzere devletin temel kurumlarında koyu Partizan olmayan bürokratlar tasfiye edilecek...





Yargıda tam bir tasfiye işlemi olacak... AKP Yöneticilerinden referans alınmadan karar çıkmayacak... Muhalifler ezilecek..





Muhafazakar değerlerle çatıştığı düşünülen eğlence ve sanat baskılanacak... Bir süre sonra yasaklanmaya başlayacak...





Dünya demokrasi liginden düşeceğiz... AB'den dışlanacağız... Yaptırımlarla karşılaşma ihtimalimiz var...





Güneydoğu'da çatışma ve baskı artacak.. Artan baskı terörü besleyecek... Ayrışma ve kutuplaşma artacak...





Laikliğin kalan izleri silinmeye başlanacak... En çok muhalif muhafazakarlar ezilip rejime tehdit olmaları engellenecek...





Turizm yavaş yavaş bitecek... Yabancı sermaye kaçacak... Bunun yetine vatan toprakları 3. Dünya ülkelerinin zenginlerine satılacak...





Yerli ve yabancı yatırımcının terk ettiği kısıtlı kaynakların yandaşlarca yağmalandığı düzende ekonomi felç olacak...





Baskı ve ekonomik krizin etkisiyle iç huzursuzluklar yaşanacak... Baskı daha artacak... Huzursuzluk artacak... Sarmala gireceğiz...





Bütün bu yazdıklarım hali hazırda yaşanıyor... Tablo ağırlaşarak devam edecek... Her yurttaş bu zulümle er geç tanışacak...





Bu referandumda HAYIR çıkacağını UMUT ediyorum... EVET çıkarsa yakın gelecekte (2 Yıl) yazdıklarımı okursunuz...