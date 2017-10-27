Merve Kavakçı neden veto yedi...

Büyükelçiler ataması kararnamesi dünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. 17 büyükelçi merkeze alındı, 21 ülkeye de yeni büyükelçi atandı.







Yayınlanan listeye göre, Ayşe Hilal Sayan Koytak Kuveyt'e büyükelçi oldu. Murat Mercan Tokyo'ya büyükelçi olarak atanırken, Abdulkadir Emin Önen Çin Halk Cumhuriyeti (Pekin) büyükelçiliğine atandı.





27 Temmuz'da hazırlanan kararname taslağında Merve Kavakçı'nın da Kuala Lumpur (Malezya) büyükelçiliğine atanacağına dair habeler çıkmıştı. Ancak dün yayınlanan Resmi Gazete'deki listede Kavakçı yer almadı.