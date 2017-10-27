Samanyolu Haber /Gündem / Merve Kavakçı neden veto yedi... /27 Ekim 2017 10:16

Merve Kavakçı neden veto yedi...

Bakanlar Kurulu'nun kararnamesiyle 17 büyükelçi merkeze alınırken 21 ülkeye büyükelçi atandı. 27 Temmuz'da hazırlanan Dışişleri Bakanlığı'nın büyükelçiler atama taslağında Kuala Lumpur (Malezya) Büyükelçisi olarak yer alan Merve Kavakçı'nın ismi ise kararnamede yer almadı.

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Büyükelçiler ataması kararnamesi dünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. 17 büyükelçi merkeze alındı, 21 ülkeye de yeni büyükelçi atandı. 

Yayınlanan listeye göre, Ayşe Hilal Sayan Koytak Kuveyt'e büyükelçi oldu. Murat Mercan Tokyo'ya büyükelçi olarak atanırken, Abdulkadir Emin Önen Çin Halk Cumhuriyeti (Pekin) büyükelçiliğine atandı.

27 Temmuz'da hazırlanan kararname taslağında Merve Kavakçı'nın da Kuala Lumpur (Malezya) büyükelçiliğine atanacağına dair habeler çıkmıştı. Ancak dün yayınlanan Resmi Gazete'deki listede Kavakçı yer almadı.
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