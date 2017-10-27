Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar ve Euro yükselmeye devam ediyor.. /27 Ekim 2017 10:19

Dolar ve Euro yükselmeye devam ediyor..

Merkez Bankası'nın kısa vadeli faizleri sabit tutması, ABD ile vize sorunun sürmesi, Irak ve Suriye kaynaklı jeopolitik risklere bağlı olarak yükselen dolar güne 3.82 liranın üzerinde başladı.

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Merkez Bankası'nın dünkü kararıyla birlikte hızla yükselen dolan 3.8359 liraya kadar yükseldikten sonra, bugünün ilk işlemlerinde 3.82 - 3.83 lira aralığında hereket ederken, dün 4.4806 liraya kadar yükselen euro da 4.45 - 4.46 lira aralığına döndü.

Döviz piyasalarındaki yükselişlere paralel olarak piyasa faizleri de yükseldi. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi, yüzde 11.99'a kadar yükseldi.

Dövizlerdeki yükselişin de etkisiyle, dünkü işlemlere yüzde 0.06 düşüşle 108 bin 293 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi de günü yüzde 0.94 düşüşle 107 bin 335 puandan kapattı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, marjinal fonlama oranı yüzde 9.25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7.25, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8.0 ve Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0.0, borç verme faiz oranı yüzde 12.25'te sabit tutuldu.
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