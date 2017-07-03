Samanyolu Haber /Gündem / Merve Kavakçı için özel Bakanlar Kurulu kararı çıktı /03 Temmuz 2017 08:28

Merve Kavakçı için özel Bakanlar Kurulu kararı çıktı

18 Nisan 1999 seçimlerinde Fazilet Partisi'nden milletvekili seçilerek Meclis'e giren ve yemin törenine o dönem yasak olan başörtüsüyle katıldığı için hakkında soruşturma açılan ve sonrasında vatandaşlıktan çıkarılanMerve Kavakçı yeniden T.C. kimliğine kavuştu. Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

SHABER3.COM

Fazilet Partisi'nden Milletvekili Seçilen Merve Safa Kavakçı'nın Türk vatandaşlığının kaybettirilmesinin yürürlükten kaldırılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.  Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında, “Merve Safa Kavakçı'nın Türk vatandaşlığının kaybettirilmesine dair 13.05.1999 tarihli ve 99/12827 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 15.05.2017 tarihli ve 69101 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulu'nca 26.05.2016 tarihinde kararlaştırılmıştır” denildi.
<< Önceki Haber Merve Kavakçı için özel Bakanlar Kurulu kararı çıktı Sonraki Haber >>

Trump CNN'i nasıl yere serdi...

Trump CNN'i nasıl yere serdi...

Bu baş eğilmeyecektir....

Bu baş eğilmeyecektir....

15 çocuğun olduğu koğuş var

15 çocuğun olduğu koğuş var

Bahçeli'nin dava açtığı 'Şerefsiz' şiiri

Bahçeli'nin dava açtığı 'Şerefsiz' şiiri

Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi

Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi

Sübliminal mesaj iddiasına cevap

Sübliminal mesaj iddiasına cevap

Sokak ortasında iki kişiyi gasp ettiler...

Sokak ortasında iki kişiyi gasp ettiler...

Turistleri taşıyan bir tekne battı..

Turistleri taşıyan bir tekne battı..

Sürücü Kaykay yapan gençlerin arasına daldı

Sürücü Kaykay yapan gençlerin arasına daldı

9 yaşındaki kız çocuğuna parke taşıyla vurma anı kamerada

9 yaşındaki kız çocuğuna parke taşıyla vurma anı kamerada
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:54:34