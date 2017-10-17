Mersin'de polise bombalı saldırı, çok sayıda yaralı var!

Mersin kent merkezinde, mesai çıkışında polis servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi.

Bugün saat 17.20 sıralarında merkez Yenişehir İlçesi’nde bulunan Okan Merzeci Bulvarı’nda, polis servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi.



Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlama sonrası panik yaşandı. Patlama nedeniyle çevredeki ev ve iş yerlerinin camları kırıldı.



Yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



EN AZ 12 YARALI’



Mersin Valiliği, ilk belirlemelere 12 kişinin yaralandığını açıkladı. Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüze ait personel servis aracı Yenişehir ilçesi Dikenliyol mevkiinde seyir halindeyken meydana gelen patlamada 12 polis memurumuz yaralanmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Patlama ile ilgili çok yönlü olarak yürütülen araştırmalar devam etmektedir” denildi.

CUMHURİYET SAVCISI AÇIKLAMA YAPTI: PATLAMANIN NEDENİN ARAŞTIRIYORUZ



Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, polis servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldiğini söyledi.

Olayda 12 polisin yaralandığı ve yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığını aktaran Ercan, “Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Patlamanın nedenini araştırıyoruz. Olayı soruşturmak üzere 3 savcımızı görevlendirdik.” ifadesini kullandı.

HÜKÜMETTEN İLK AÇIKLAMA



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Meclis’te Mersin’deki patlamayla ilgili bir açıklama yaptı. Bozdağ açıklamasında bulguların terör saldırısı olduğunu, saldırıda 17’si polis 18 kişinin yaralandığını söyledi.

Bozdağ Meclis'te saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada,, “Türkiye’nin terörle mücadelesi her şeye rağmen her şartta devam edecektir. Bunlar terörle mücadelemizi zaafa düşürmez Türkiye’nin daha etkin mücadelesi bundan sonra da sürecektir” dedi. Bozdağ, Mersin'deki patlamada 17'si polis 18 kişinin yaralandığını, bulguların terör saldırısı olduğunu açıkladı.

BOMBA ÇÖP KOVASINA KONULDU İDDİASI



Öte yandan bombanın çöp konteynerine konulduğu ve servis aracının geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldığı öne sürülüyor. Bir diğer iddiaya göre ise patlama servis aracının geçişi sırasında yol kenarındaki bir mobilete konulan bomba uzaktan kumandayla gerçekleşti.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlayarak, çalışma başlattı. Mersin Valisi Ali İhsan Su ile Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.



EKİBE BOMBALI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ



Mersin’de 3 Nisan’da Mezitli İlçesi Söğütlüpınar Kavşağı’nda parça tesirli bombanın uzaktan kumanda ile patlatılması s onucu kontrol noktasında bekleyen 2 polis memuru yaralanmıştı.