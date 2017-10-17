Samanyolu Haber /Spor / Murat Ülker ile ilgili İngiliz basınında ilginç iddia /17 Ekim 2017 17:02

Murat Ülker ile ilgili İngiliz basınında ilginç iddia

İngiliz basını , Murat Ülker ile ilginç bir yatırım kararı aldığına yönelik bir haber yaptı

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İngiliz basını Murat Ülker'in Newcastle United kulübünü satın alacağını iddia etti. Holding kaynaklarından alınan bilgilere göre patron Murat Ülker'in kulübü satın alma gibi bir düşüncesi yok. 
Evening Standard Gazetesi’nin iddiasına göre Türkiye’nin en zengin adamı Murat Ülker Newcastle United takımına talip oldu.
Avrupa’nın en büyük gıda şirketlerinden birinin sahibi olan Ülker’in şirketlerinde 56 bin kişi çalışıyor. Ülker’in Newcastle United için 220 milyon sterlin (1 milyar 58 milyon TL) ödemeye hazır olduğu iddia edildi.
TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN ADAMI

Forbes’a göre 3.7 milyar dolarlık serveti ile Türkiye’nin en zengin adamı olan Murat Ülker yurtdışında bu denli ünlü futbol takımına sahip ilk kişi olabilir.
Çinli yatırımcıların da kulübe ilgi gösterdiği biliniyor. Evening Standard’ın haberine göre; Ülker Ailesi’nin İngiltere’deki temsilcisi Tom McLoughlin, “Ülker Ailesi’nin Birleşik Krallık’ta önemli yatırımları var. Amacımız Newcastle’ı en iyi altı takım içine sokmak ve Avrupa’da kalıcı olmak” dedi.
’60 MİLYON POUND ÖDEMEYE HAZIR’

Gazete Ülker’in Newcastle United’a yeni oyuncular almak için Rafa Benitez’e 60 milyon pound ödemeye hazır olğunu belirtildi.
Satın alma sürecinde Ülker’e PwC ve hukuk firması Charles Russell’ın danışmanlık yapacağı belirtiliyor.
Ülker’e kulüpte çoğunluk hissesi almasının teklif edildiği fakat Ülker’in bunu reddettiği ifade ediliyor. Konuyla ilgili olarak Newcastle United Kulübü yorum yapmadı.
Holding kaynaklarından alınan bilgilere göre şirketin Newcastle United kulübünü satın alma gibi bir gündemi yok.

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