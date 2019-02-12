'Mersin Hali'ni aradım sordum...' Tanzim'de belediyelerin nasıl zararına satış yaptığını anlattı

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Yarkadaş, şu an yapılan satışın zararına yapıldığına dikkat çekti. Y





Hem hal esnafının hem de üreticinin zor durumda bırakıldığına dikkat çeken Yarkadaş, "360 ton sebze meyvenin kilo başına 50 kuruş zararla satılması ortaya çok ciddi bir maliyet çıkarıyor. Bu zararı kim nasıl ve nerden karşılayacak?" diye sordu.





Yarkadaş'ın açıklamalarının tamamı şöyle;







1- Az önce Mersin Aydıncık Hali'ni aradım. İBB Tanzim Satış Çadırı için iki TIR salata sarılmış. Toplam 40 ton salata şu an İstanbul yolunda... İBB, salatanın kilosunu Aydıncık Hali'nden 4 TL'ye satın almış. Buna 50 kuruş da nakliye masrafı biniyor. Salata böylece 4.5 TL oluyor.





2- İBB, çadırda kendi personelini çalıştırdığı için, ürünlere 'işçilik maliyeti' binmiyor. Ancak ilginç olan şu: İBB, Aydıncık'tan 4.5 TL'ye mal ettiği salatayı, tezgahta 4 TL'ye satıyor. Ve böylece kilo başına 50 kuruş zarar ediyor. Dün İstanbul'a 18 TIR sebze meyve aracı geldi.





3- Bu 360 ton sebze meyvenin İstanbul'a geldiğini gösteriyor. Demek ki; İBB dün her ürünün kilosunu ortalama 50 kuruş zararla sattı. 360 ton sebze meyvenin kilo başına 50 kuruş zararla satılması ortaya çok ciddi bir maliyet çıkarıyor. Bu zararı kim nasıl ve nereden karşılayacak?





4- İBB, aldığı fiyata mal satarak, her gün ortalama 200 BİN TL zarar edecek. Sadece iki günde yaklaşık 400 BİN TL'lik bir zarar var şu an... Seçim öncesi popülizm uğruna, kamunun kaynakları adeta yağmalanıyor. Bu tablonun Ankara, İzmir, Bursa ve Denizli'de yaşandığını da unutmayın.





5- Üretimi yok eden, tarımı bitiren AKP, suçu komisyonculara yıkmaya çalışıyor. Bugün İstanbul Bayrampaşa Hali esnafına bu yüzden ceza yağdırdılar. Hal esnafının 'yerinden' 4 TL'ye aldığı salatayı 4 TL'den daha düşük bir fiyata satmasını istediler. Fiyat düşürmeyene ceza yazdılar





6- Halde dükkan sahibi olan esnaf ile komisyoncular ise şaşkın... 4 TL'ye Mersin'den aldıkları salatayı 4 TL'nin altında satmaları için baskı görüyorlar. Oysa ki; salatanın fiyatı üretim yok edildiği için artıyor. Hal esnafı, vergi veriyor, işçisini sigortalı çalıştırıyor.

7- Tüm bunlar, maliyet demek... Türk köylüsü, dünyanın en pahalı yakıtını kullandığı için maliyetler yükseliyor. Tarımı yok eden AKP ise seçim öncesi tüm sorumluluğu üreticiye yıkıyor ve işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Tabii başka bir dertleri daha var. O da şu:





8- AKP, inşaat sektörünü de çökerttiği için artık başka arayışlara girdi. Onlara para lazım.. Dün gece @halktvcomtr'de @gurkanhacir'ın programında da anlattım. AKP, yeni bir Hal Yasası üzerinde çalışıyor. Hal esnafını bu yüzden hedef gösteriyorlar. Peki dertleri ve hedefleri ne?





9- Yeni Hal Yasası ile 170 olan Hal sayısını 35'e düşürmek; hallerin yerine ise Meyve Sebze Toplama Merkezi adı altında yeni bir ağ kurmak istiyorlar. Böylece, yandaşların yöneteceği MSTM'ler, yeni bir TEKEL haline gelecek. Köylü, ürününü sadece bu merkezlere satabilecek.





10- Bu yeni tekeller, rekabet ortamı olmadığı için, ürünü istediği fiyata alacak. İlçelerdeki haller kapatılacağı için, Antalya Gazipaşa'daki manav, 10 kasa domates alabilmek için 100 kilometre ötedeki Antalya Hali'ne gitmek zorunda kalacak. Bu da manavın etiketine yansıyacak.





11- İşin özeti şu: AKP tarımı bitirirken, kendisine yeni bir TEKEL oluşturmanın da zeminini yaratıyor. Kent merkezine çadır kurup, bir kilo kotalı patlıcan satarak, popülizmin doruğuna çıkıyor. Yoksullaştırılan halkımız ise günü kurtarmak için saatlerce kuyrukta bekletiliyor.



