Samanyolu Haber /Medya / Sanatçı Erdoğan Sıcak vefat etti /12 Şubat 2019 13:52

Sanatçı Erdoğan Sıcak vefat etti

Sanatçı Erdoğan Sıcak, 79 yaşında hayatını kaybetti. Sıcak, KOAH tedavisi görüyordu.

SHABER3.COM

79 yaşındaki Erdoğan Sıcak uzun yıllardır KOAH hastası olduğu nedeniyle pazartesi gecesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altında bulunan Sıcak, hayatını kaybetti.

ERDOĞAN SICAK KİMDİR?

Erdoğan Sıcak, 18 Ağustos 1940 tarihinde Bakırköy’de dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Bakırköy’de bitirdi. İstanbul Erkek Lisesine gittiği yıllarda, iddialı oyunlarla sahneye adım attı.Gazetecilik eğitimi sırasında tiyatro faaliyetleri göstermeye başladı. 1959 yılında usta yönetmen Haldun Dormen‘in tiyatro okulunda eğitim aldı.1962/63 tiyatro sezonunda, Ankara Devlet tiyatrosu sanatçısı ve yönetmeni Saim Alpago’nun İstanbul’da kurduğu topluluğa sınavla alınarak profesyonel tiyatro yaşamını başlatmış oldu. Yıllarca özel tiyatrolarda oyuncu ve yönetmen olarak görev alan Erdoğan Sıcak, televizyon yayınlarının başlamasıyla ,önce TRT, daha sonra özel kanallardaki dizilerde önemli roller üstlendi. Bu arada, birçok reklam filminde ve birkaç uzun metrajlı filmde oynadı. İngiliz ,Alman, Fransız, Japon ortak yapımı filmlerde farklı karakterler çizdi. 1959 yılından bu güne kadar, muhtelif tiyatro topluluklarında oyuncu, yönetmen ve eğitmen olarak çalıştı. Birçok televizyon dizisinin senaryolarını yazdı ve kendi kaleminden çıkan birçok tiyatro eserini sahneledi. Ödül almış mizah hikayeleri, şiirleri ve bestelenmiş şarkı sözleri de vardır.
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