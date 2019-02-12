Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul en sıkışık trafikli kentler listesinde ikinciliğe yükseldi /12 Şubat 2019 14:24

İstanbul en sıkışık trafikli kentler listesinde ikinciliğe yükseldi

Dünyada en çok trafik sıkışıklığı olan kentler listesinde İstanbul, Kolombiya'nın başkenti Bogota'yı geride bırakarak da ikinci sıraya yükseldi.

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BBC Türkçe'nin ulaştırma analizleri konusunda uzman olan Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi INRIX'in raporundan aktardığına göre, geçen yıl İstanbul'da bir şoför yılda ortalama 6,5 gününü trafikte bekleyerek geçirdi.

38 ülkede 220 kentte yapılan araştırmaya göre İstanbul'da 2018'de trafik sıkışıklığı 2017'ye göre yüzde 6 arttı.

Dünyada trafiğin en sıkışık olduğu şehir ise 2017'de de olduğu gibi yine Rusya'nın başkenti Moskova. Rapora göre kent birinciliği korusa da trafik yoğunluğu 2017'ye göre yüzde 12 azaldı.

İlk 10 sıradaki diğer şehirler; Mexico City, Sao Paolo, Londra, Rio de Jenerio, Boston, St Petersburg ve Roma var.

Ankara ve İzmir de 11. ve 12. sırada yer aldı. Ankara'da bir şoför yılda yaklaşık 5 gününü trafikte bekleyerek geçirirken, İzmir'de bu oran 6 güne çıkıyor.

BBC TÜRKÇE
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