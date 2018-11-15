Merkez'in yıl sonu anketine göre beklentiler güldürmüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı. Cari yıl sonu enflasyon (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24.22 iken, bu anket döneminde yüzde 24.45 oldu.







12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17.03 iken, bu anket döneminde yüzde 17.38'e; 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12.70 ve yüzde 12.97 olarak gerçekleşti.







2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 5.99 TL iken, bu anket döneminde 5.64 TL'ye revize edildi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6.53 TL ve 6.37 TL olarak gerçekleşti.





BÜYÜME BEKLENTİSİ GERİLEDİ





Büyüme tarafında ise hem 2018 hem de 2019 yılları için beklentiler düşüş kaydetti. TCMB'nin anketinden çıkan sonuçlara göre cari yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 3.2'den yüzde 3.1'e geriledi. 2019 büyüme beklentisiyle yüzde 1.9'dan yüzde 1.6'ya düştü.