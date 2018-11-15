İyi Parti'den 'kimseyle ittifak olmayacak' çıkışı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yücel, 'İyilik Kervanı Yollarda' projesi kapsamında Osmaniye'de partililerle birlikte Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yücel, ülke genelinde her noktada İYİ Parti'nin belediye başkan adayı olacağını söyledi.







Yücel, "Seçim zamanı geldiği zaman bazı öngörüler olabilir. Şu anda görüşmeler, konuşmalar olmakta ve bununla ilgili ilerleyen zamanda bir açıklama yapılır. Ama öyle bir çerçevede, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi bir ittifak olmayacak" diye konuştu.





Osmaniye adayı ile ilgili görüşmelerin olduğunu belirten Yücel, "Elimizden geldiğince buraya hem projelerimizle, insan kaynaklarımızla, satış pazarlama ile her türlü desteği sağlayıp kaybedilmiş 10 yılı telafi etmek zorundayız. Osmaniye'de işsizlik oranı, borçlanma belli. Bunu önleyecek projeler belli, öyle çok da zor değil. Onunla ilgili hazırlıklarımız da tamam" dedi.