Beyaz Saray, Erdoğan’ı yatıştırmak için Hocaefendi'nin iadesini konuştu iddiası

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'ın İstanbul'da cinayete kurban gitmesinden sonra Erdoğan yönetiminin oluşturduğu hava ABD yönetimini farklı arayışlara gittiği iddia edildi .





ABD'nin ünlü yayın organlarından NBC‘nin, Beyaz Saray'dan iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre, “Trump yönetimi Kaşıkçı cinayeti sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı susturmak farklı bir hamle yaptı.





İddiaya göre, Beyaz Saray’dan iki yetkili federal kurumlardan Fethullah Gülen’in hukuki yolla ülkeden çıkarılmasının yollarının aranmasını talep etti.





TRUMP YÖNETİMİ GÜLEN’İN YASAL YOLLARDAN İADESİNİN ARAYIŞINA GİRMİŞ

Konuya vakıf 4 ayrı kaynak, “Trump yönetiminin böylelikle Suudi yönetimine uyguladığı baskıyı azaltması için Erdoğan’ı ikna etmeyi amaçladığını aktardı.”





Talebin iletildiği girişimlerden biri Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) oldu. Öyle ki, yine NBC’nin iddiasına göre Beyaz Saray Gülen’in iade dosyasının açılmasını istedi.





Beyaz Saray’ın talimat verdiği bir başka kurum ise iç güvenlikten sorumlu “Homeland Security Department” oldu ve Gülen’in ülkedeki yasal statüsü soruldu.





Homeland’e iletilen talebe vakıf iki kaynak, Beyaz Saray’ın özellikle “Gülen’in oturum statüsünün detaylarını öğrenmek istediğini” aktardı.





Fethullah Gülen 1990’ların sonundan bu yana Pennsylvania’da yaşıyor ve ABD’de sürekli oturum anlamına gelen Green Card sahibi.