Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez'in enflasyon tahmini açıklandı /30 Nisan 2019 11:03

Merkez'in enflasyon tahmini açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ikinci Enflasyon Raporu ile ilgili sunum yaptı.

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Çetinkaya, "Enflasyonun 2019 sonunda yüzde 12.1-17.1 aralığında (orta noktası yüzde 14.6) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.
2019 ve 2020 yılına ilişkin enflasyon tahminlerini değiştirmediklerini açıklayan Çetinkaya, enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14.6, 2020 yıl sonunda yüzde 8.2 gerçekleşeceğini tahmin edildiğini belirtti.

Çetinkaya'nın sunumu başlarken, hareketlenen dolar/TL 5.9848'e çıktı.

Çetinkaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

-Yılın ilk çeyreğinde iktisadi faaliyette kısmı bir toparlanma görülmüştür.
-Önümüzdeki dönemde cari dengedeki iyileşme devam edecektir.
-Gıda enflasyonu bu dönemde olumsuz bir seyir kaydetti. Enflasyon görünümüne ilişkin riskler devam ediyor.
-Döviz kuru gelişmelerine paralel olarak TL'nin oynaklığı arttı.

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