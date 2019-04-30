CHP'den ilk seçim değerlendirmesi: Tünelin ucunda ışık göründü

31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye’nin 3 büyük kenti İstanbul, Ankara ve İzmir’in aralarında bulunduğu 11 büyükşehir belediyesini kazanan CHP seçim sonuçlarıyla ilgili ilk değerlendirmesini en üst karar organı Parti Meclisi’nde yaptı.





Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlık yaptığı, hafta sonu düzenlenen toplantıda Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçim sonuçlarını niceliksel olarak değerlendiren bir sunum yaptı.







EN ÇOK SEÇMENİ BULUNAN 10 İLDEN 6’SI CHP’DE: CHP ittifak kapsamında aday çıkardığı 19 büyükşehir belediyesinden 11’ini kazandı. Bu kentler İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Tekirdağ, Hatay, Muğla, Aydın, Eskişehir oldu. Türkiye’nin en çok seçmeni bulunan ilk 10 ilinin 6’sını CHP yönetecek. En çok nüfusa sahip İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’dan 4’ünde yarışı kazanan CHP oldu.







KENTLİ NÜFUSUNUN YÜZDE 54’ÜNÜ YÖNETECEK: Yaklaşık 78 milyon kentli nüfusunun yüzde 54’ü en az bir CHP’li belediye başkanından hizmet görecek.





KAZANILAN KENTLERİN GSYH’YE KATKISI YÜZDE 59: Kazanılan büyükşehir belediyeleri ekonomik büyüklük açısından da değerlendirildi. Analize göre CHP’nin 2014 yılında yönettiği belediye başkanlığının bulunduğu kentlerin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) katkısı yüzde 12’ydi. 31 Mart sonuçlarına bakıldığında CHP, GSYH’nin yüzde 59.1’ine üreten kentlere hizmet eder hale geldi.





156 KİŞİ İLK KEZ BELEDİYE BAŞKANI OLDU: CHP, 11 büyükşehirin yanı sıra 10’u il toplam 250 belediye kazandı. Belediye başkanlarının 156’sı ilk defa belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. 94 belediye başkanı ise daha önce de başkanlık yapmış tecrübeli isimler oldu.





MİLLET İTTİFAKI BAŞARI GETİRDİ: CHP’nin kazandığı 11 büyükşehir belediyesinin 10’unda, 10 ilin 9’unda, 180 ilçenin 146’sında Millet İttifakı vardı. Kurulan ittifak başarı getirdi.





10 KENTTE İLK KEZ CHP’NİN BELEDİYESİ VAR: CHP 2014 seçimlerine bakıldığında hiç belediyesi bulunmayan 10 kentte ilk kez ilçe düzeyinde belediye başkanlığı kazandı. CHP’nin yıllar sonra belediye başkanlığı kazandığı iller Manisa (Akhisar, Alaşehir, Saruhanlı, Turgutlu) Kırşehir (Merkez, Akpınar, Boztepe), Gaziantep (Araban, Karkamış), Karabük (Safranbolu), Kocaeli (İzmit), Ordu (Gülyalı), Rize (Fındıklı), Samsun (Atakum), Tokat (Zile), Yozgat (Çayıralan) oldu.





HALK, İKTİDARA VE MUHALEFETE KARŞILIKLI HİZMET İMKANI VERDİ





CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçim sonuçlarını bir zafer değil ama önemli bir başarı olarak değerlendirdiklerini söyledi. Türkiye’nin en büyük 3 ilini, en çok seçmene sahip 10 belediyesinden 6’sını yönetecek, kentli nüfusun yüzde 54’üne dokunacak olmanın önemine işaret eden Adıgüzel, şunları söyledi:





“Belediye seçimlerini özel olarak değerlendirmek gerek. Yeni sistemde ittifaklar da ön plana çıktığı için oy oranından çok hizmet götürülecek nokta, seçmen sayısı ve kazanılan yerlerin GSYH’deki oranını değerlendiriyoruz. Sonuçlara baktığımızda mutluyuz. Türkiye’de bir denge kurulmuş, halk iktidara ve muhalefete karşılıklı hizmet edebilme imkanı sunmuş. Kim hizmet ederse biliyoruz ki 2023’te halk onu tercih edecek.”





‘BU SÜREÇTE BAŞARILI OLAN CHP’DİR’





Yerel seçimlerde elde edilen başarının itibarsızlaştırılmaya, gündemden düşürülmeye çalışıldığını ifade eden Adıgüzel, “YSK başvuruları ile seçim sonuçlarıyla ilgili vatandaşta soru işaretleri oluşturmaya çalışıyorlar. Yine bu süreçte Çubuk’ta çok üzücü bir olay yaşadık. Tüm bunlar gündem değiştirmeye dönük çabalar. Görünen köy kılavuz istemez!” dedi.





“Bu süreçte başarılı olan parti CHP’dir” diyen Adıgüzel, “Ama bu yeterli midir? Değildir ama tünelin ucunda ışık görünmüştür. Biz Cumhuriyetin 100’üncü yılına, 2023’e demokrasimizi, cumhuriyetimizi, huzurla, yaşam kalitesini yükselterek, adalet ve demokrasiyi sağlamlaştırarak ulaşmak hedefindeyiz” diye konuştu.





CHP’li belediyelerin, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı 10 temel ilke üzerinden insan odaklı; huzur, barış, adalete odaklanmış; vatandaşın yaşam kalitesini yükseltmeye, fırsat eşitliklerini sağlamaya dönük bir çalışma anlayışı içinde olacağını belirten Adıgüzel, başkanların şimdiden ezberleri bozmaya başladığını söyledi.





‘SADECE CHP BAŞARISI DERSEK HAKSIZLIK EDERİZ’





Seçim sonuçlarında elde edilen başarının arkasında büyük bir dayanışmanın olduğuna dikkat çeken Adıgüzel, “Bunu sadece CHP başarısı gibi gösterirsek haksızlık etmiş oluruz” diyerek şöyle devam etti:





“CHP bu sürecin amiral gemisi, taşıyıcı gücüdür. Fakat sadece CHP başardı demek haksızlık olur. Çok ciddi bir dayanışma vardı. Demokrasiye, hakka, hukuka sahip çıkanlar vardı. CHP Genel Başkanının referandumdan bugüne gelen adım adım, ilmik ilmik ördüğü strateji kazandı. Bu tesadüf değildi. Öngörülmüş, şartların oluşması ile de vücut bulmuş bir stratejinin başarısıydı. Bir araya gelmeyecek birçok partiyi buluşturmak toplumla ciddi bir barışmaya dönüştü. Burada CHP’nin, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun stratejisi başarılı olmuştur. Kazanılmış bir zafer yok ama aydınlık günler için önemli bir adım atılmıştır.”