Samanyolu Haber /Dünya / Japonya İmparatoru Akihito tahttan feragat ediyor /30 Nisan 2019 11:04

Japonya İmparatoru Akihito tahttan feragat ediyor

Japonya İmparatoru Akihito'nun tahtı bırakma törenleri başladı. Kökleri beşinci yüzyıla dayanan dünyanın en eski monarşisinde son 200 yıldır ilk kez bir Japon imparatoru hayattayken tahttan vazgeçiyor.

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Japonya İmparatoru Akihito'nun tahttan feragat etme törenleri başladı. Son 200 yıldır henüz hayattayken tahttan kendi talebiyle ayrılan ilk Japon İmparatoru olan Akihito'nun saltanatı yerel saatle gece yarısı resmen sonlanacak.

Salı günü erken saatlerde Japonya'nın yaygın inanışı olan Şintoizm'in tanrıları için çeşitli tapınak ve mabetlerde dini ayinleri gerçekleştiren Akihito, yerini 59 yaşındaki Veliaht Prens Naruhito'ya devredecek.

Kökleri beşinci yüzyıla kadar dayanan Japon İmparatorluğu'nda 85 yaşındaki Akihito'nun tahtı bırakmasıyla birlikte Heisei dönemi de sona ermiş olacak. Japonya'da her imparatorun hüküm sürdüğü dönem bir isimle anılıyor. Naruhito'nun döneminin isminin "güzel uyum" anlamına gelen Reiwa olacağı belirtiliyor.

Salı günkü törenlerin yanı sıra, hükümdarlığın devir teslimi için 22 Ekim'de dünya liderlerinin de katıldığı kutlamalar gerçekleştirilecek.

Sağlık sorunları öne çıktı

Akihito, Japon hükümdarların oturduğu Krizantem Taht'tan inme yönündeki düşüncesini ilk olarak 2016 yılında açıklamıştı. İlerleyen yaşı ve kötüleşen sağlık durumunu gerekçe gösteren İmparator, prostat kanseri tedavisi görmüş ve kalp ameliyatı geçirmişti.

Japonya'da imparatorluk makamı yönetimde sadece sembolik bir öneme sahip olsa da, halk arasında saltanata duyulan saygı yüksek.

İmparatorluk ailesi ülkede özellikle kriz anlarında birleştirici bir rol oynuyor. 2011 yılında yaşanan deprem, tsunami ve devamında Fukuşima Nükleer Santrali'nde meydana gelen radyasyon sızıntısı sonrası felaketten etkilenen kişilerin önünde eğilen İmparator ve eşi halkın büyük sevgisini kazanmıştı.

Ayrıca modern Japon tarihinde ilk kez bir imparatorun döneminde ülke herhangi bir savaşa taraf olmadı. İkinci Dünya Savaşı sırasında İmparator olan Hirohito'nun oğlu olan Akihito, ülkesinin geçmişinde yer alan karanlık dönemlerle ilgili olarak üzüntüsünü dile getiren ifadeler kullanmıştı.

Naruhito'nun zor dönemi

Tıpkı babası gibi modern bir görüntü veren Naruhito'yu, saltanatı devralmasıyla birlikte zorlu bir dönem bekliyor. Nüfusu giderek yaşlanan ve ekonomik büyümenin neredeyse durma noktasına geldiği Japonya aynı zamanda tüketici fiyatlarının düşmesi ve negatif enflasyon olarak bilinen deflasyon ile mücadele ediyor.

Akihiro'nun gitmesiyle birlikte Naruhito sonrası saltanatın devamına dair kaygılar da artıyor. Ailede Naruhito'nun erkek kardeşi Akishino'nun 12 yaşındaki erkek çocuğundan sonra saltanatı devam ettirebilecek erkek bulunmuyor. Akishino'nun oğlu Hisahito'nun erkek çocuğu olmaması durumunda bir sonraki imparatorun kim olacağına dair soru işaretleri bulunuyor.

Günümüzde Japonlar arasında bir kadının İmparatoriçe olarak tahta geçmesi fikri giderek popülerlik kazansa da, ülkedeki gelenekçiler buna karşı çıkıyor.
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