Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası'nın döviz rezervleri erdi /22 Haziran 2018 12:47

Merkez Bankası'nın döviz rezervleri erdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 3 milyar 137 milyon dolar azalışla 103 milyar 611 milyon dolara geriledi.

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TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 14 Haziran ile biten haftada, Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri 3 milyar 278 milyon dolar azalarak 78 milyar 940 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 8 Haziran ile biten haftada 82 milyar 218 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 141 milyon dolar artarak 24 milyar 530 milyon dolardan 24 milyar 671 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 137 milyon dolar düşüşle 106 milyar 748 milyon dolardan 103 milyar 611 milyon dolara düştü.

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