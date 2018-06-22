Erken seçim kararından beri dolar yüzde 18 arttı





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim tarihini açıkladığı 18 Nisan'dan bu yana dolar ve euro, Türk Lirası karşısında yükselirken borsa düştü.





Mayıs ayında Merkez Bankası'nın sert faiz artışlarına gitmesine rağmen Türk varlıklarının satılmasında gelişen ülke piyasalarındaki satışlar da etkili oldu.





18 Nisan'dan bu yana bakıldığında Borsa İstanbul yüzde 15.2 düştü, dolar bu dönemde Türk Lirası karşısında yüzde 17.8, euro yüzde 10.6 değer kazandı.





Faizler cephesinde iki yıllık getiri 5 baz puan, beş yıllık 4, 10 yıllık getiri 4 puan yükseldi. Beş yıllık CDS ise sert artışla 116 baz puan yükseldi.













TÜRK LİRASI'NDA SEÇİME BİR KALA





Türk Lirası'nda seçim öncesi son işlem günü başlarken Dolar/TL 4,7327'de. Euro/TL ise 5,5078. Hafta boyunca dolar/TL'nin işlem aralığı 4,6780-4,7759 oldu. Euro/TL'deki işlem aralığı ise 5,4280-5,5216 oldu. Sterlin/TL 6,2833'te bulunuyor.





Piyasaların seçim sonrası ekonomi programı başta olmak üzere gelişmelere karşı yüksek hassasiyet göstermesi bekleniyor. İkinci tur seçimin olup olmayacağı ve ara dönemdeki politika sinyalleri de önemli olacak.





Ekonomistler arasında seçim sonrası durgunluk ve negatif büyüme beklentileri tartışılıyo