Samanyolu Haber /Ekonomi / Erken seçim kararından beri dolar yüzde 18 arttı /22 Haziran 2018 12:57

Erken seçim kararından beri dolar yüzde 18 arttı

Erken seçimin ilan edildiği 18 Nisan'dan bu yana dolar yüzde 17.8, euro yüzde 10.6 yükseldi, borsa geriledi. Dolar seçim öncesi son işlem gününde artıda...

SHABER3.COM


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim tarihini açıkladığı 18 Nisan'dan bu yana dolar ve euro, Türk Lirası karşısında yükselirken borsa düştü. 

Mayıs ayında Merkez Bankası'nın sert faiz artışlarına gitmesine rağmen Türk varlıklarının satılmasında gelişen ülke piyasalarındaki satışlar da etkili oldu. 

18 Nisan'dan bu yana bakıldığında Borsa İstanbul yüzde 15.2 düştü, dolar bu dönemde Türk Lirası karşısında  yüzde 17.8, euro yüzde 10.6 değer kazandı. 

Faizler cephesinde iki yıllık getiri 5 baz puan, beş yıllık 4, 10 yıllık getiri 4 puan yükseldi. Beş yıllık CDS ise sert artışla 116 baz puan yükseldi.



TÜRK LİRASI'NDA SEÇİME BİR KALA

Türk Lirası'nda seçim öncesi son işlem günü başlarken Dolar/TL 4,7327'de. Euro/TL ise 5,5078. Hafta boyunca dolar/TL'nin işlem aralığı 4,6780-4,7759 oldu. Euro/TL'deki işlem aralığı ise 5,4280-5,5216 oldu. Sterlin/TL 6,2833'te bulunuyor.

Piyasaların seçim sonrası ekonomi programı başta olmak üzere gelişmelere karşı yüksek hassasiyet göstermesi bekleniyor. İkinci tur seçimin olup olmayacağı ve ara dönemdeki politika sinyalleri de önemli olacak.

Ekonomistler arasında seçim sonrası durgunluk ve negatif büyüme beklentileri tartışılıyo
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erken seçim kararından beri dolar yüzde 18 arttı Sonraki Haber >>

İnce İzmir'de milyonlarca kişiye konuştu

İnce İzmir'de milyonlarca kişiye konuştu

AKP'li yazar: Dış güçler çok yağmur yağdırıp AK Parti'yi zayıflatmak istiyorlar

AKP'li yazar: Dış güçler çok yağmur yağdırıp AK Parti'yi zayıflatmak istiyorlar

AKP'li vekil adayından vatandaşa: Saygısız köpek, seni aldırırım şerefsiz

AKP'li vekil adayından vatandaşa: Saygısız köpek, seni aldırırım şerefsiz

Yandaşlar AA'nın seçim sonucunu günler öncesi verdi...

Yandaşlar AA'nın seçim sonucunu günler öncesi verdi...

Erdoğan ilk kez söyledi: 'Koalisyon arayışına gidilebilir'

Erdoğan ilk kez söyledi: 'Koalisyon arayışına gidilebilir'

Eleştiren vatandaşa 'fırın, buzdolabı bulabiliyor muydun?' yanıtı

Eleştiren vatandaşa 'fırın, buzdolabı bulabiliyor muydun?' yanıtı

Sandık kapandıktan sonra oy kullandırdılar....

Sandık kapandıktan sonra oy kullandırdılar....

Galibiyet sonrası Japonlar stadyumu temizlediler...

Galibiyet sonrası Japonlar stadyumu temizlediler...

Emniyette yaşanan işkenceleri anlattı

Emniyette yaşanan işkenceleri anlattı

Lösemi hastası Nail`in annesi konuştu

Lösemi hastası Nail`in annesi konuştu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:58:04