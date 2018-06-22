Fenerbahçe yeni hocası ile anlaştı....









Sportif direktör Damien Comolli'nin her konuda anlaşmaya vardığı genç teknik adam için kulübü PSV Eindhoven ile yapılan görüşmeler de sorunsuz tamamlandı. Bunun sonucunda da iş sadece resmi açıklamaların yapılmasına ve imzaların atılmasına kaldı.





Bu gelişmeler sonrasında ise teknik direktör Phillip Cocu'nun bugün bir basın toplantısı düzenleyerek PSV Eindhoven Kulübü'ne veda etmesi ve yarın da İstanbul'da olması bekleniyor.





Başarılı çalıştırıcının sarı lacivertli ekiple 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.