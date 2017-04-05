Samanyolu Haber /Gündem / Yiğit Bulut: Gerizekalı /05 Nisan 2017 12:48

Yiğit Bulut: Gerizekalı

Yiğit Bulut, İzmir'den denize dökme polemiğinin mimarı CHP'li vekile gerizekalı dedi

Yiğit Bulut: Gerizekalı

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut, TRT Haber'de CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt’un "Diyelim ki ‘evet’ çıktı, kimse heveslenmesin. Biz yine Samsun'dan başlarız, Amasya'ya gideriz, Sivas'a gideriz, Ankara'ya geliriz. Buradan İnönü'ye Sakarya'ya Dumlupınar'a... Ulan sizi İzmir'e kadar kovalamazsak anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Sizi de sizin yedi göbek sülalenizi de bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz" şeklindeki sözlerini hedef aldı.

“Bir siyasi partinin milletvekili kalkıp da Türkiye'de yeni bir sistem isteyen vatandaşları Yunan ordusu ile aynı seviyeye koyup sizi İzmir'den denize dökeceğim diyorsa, bu kişi hakkında gerizekalı dersek gerizekalılara hakaret etmiş oluruz" diyen Bulut, "Bu coğrafyaya tecavüz etmeye kalkan Yunan ordusu ile camileri yakan Yunan ordusu ile Türk Milleti’ni aynı seviyeye indiren bu gerizekalıya verdiğimiz maaş haram olsun” ifadelerini kullandı.
<< Önceki Haber Yiğit Bulut: Gerizekalı Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Mısır’da çifte patlama…

Mısır’da çifte patlama…

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:17:13