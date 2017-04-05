Yiğit Bulut: Gerizekalı

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut, TRT Haber'de CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt’un "Diyelim ki ‘evet’ çıktı, kimse heveslenmesin. Biz yine Samsun'dan başlarız, Amasya'ya gideriz, Sivas'a gideriz, Ankara'ya geliriz. Buradan İnönü'ye Sakarya'ya Dumlupınar'a... Ulan sizi İzmir'e kadar kovalamazsak anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Sizi de sizin yedi göbek sülalenizi de bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz" şeklindeki sözlerini hedef aldı.





“Bir siyasi partinin milletvekili kalkıp da Türkiye'de yeni bir sistem isteyen vatandaşları Yunan ordusu ile aynı seviyeye koyup sizi İzmir'den denize dökeceğim diyorsa, bu kişi hakkında gerizekalı dersek gerizekalılara hakaret etmiş oluruz" diyen Bulut, "Bu coğrafyaya tecavüz etmeye kalkan Yunan ordusu ile camileri yakan Yunan ordusu ile Türk Milleti’ni aynı seviyeye indiren bu gerizekalıya verdiğimiz maaş haram olsun” ifadelerini kullandı.