Gerçekten sınır ötesi bir operasyon yapılabilir mi?

Hürriyet yazarı Özkök, IKBY'deki bağımsızlık referandumuna ilişkin olağanüstü toplanan TBMM'ye sınır ötesi operasyona izin verecek tezkereyle ilgili "MHP ve CHP de evet diyecek. Siz, hepiniz yine de bunları bir düşünün derim. Burada referanduma “Hayır” derken, bütün dünyanın “Evet” demesine yol açabilirsiniz..." ifadelerini kullandı.





Eruğrul Özkök'ün "Bir adım içeri girerseniz dünya karşınıza dikilir" başlığıyla yazısının ilgili bölümü şöyle:

Hiç itirazım yok…

Kürdistan referandumuna karşı çıkabilirsiniz…



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Yapmayın, etmeyin diyebilirsiniz…







Tankları sınıra yığabilirsiniz…

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Meclisinizden sınır dışına asker gönderme yetkisi alabilirsiniz…



Bunlar normal…



Amaaa….



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İznini aldığınız o askeri sınırdan bir kilometre içeri sokabilir misiniz…



Tanklarınız iki kilometre içeri girebilir mi…



Askeriniz girebilir, tanklarınızı sokabilirsiniz.



Amaaa…



Gerçekten bunu yapmayı düşünüyorsanız, şu soruların da gerçekçi cevabını şimdiden vermeniz gerekir…



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— Türkiye’nin imajı hem dünyada, hem Arap âleminde dip yapmış durumda.



— Osmanlıcılık, Turancılık hayalleri bütün bölgede şüpheli gözlerle izleniyor…



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Yani diyeceğim…



Bir anda bütün dünyayı Barzani’nin yanında, Türkiye’nin karşısında bulabilirsiniz…



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Ayrıca unutmayın…



Suriye politikanız dibe vurmuş, bütün cephelerde hezimete uğramış…



Caydırıcılığınız kaybolmuş…



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Yani, umutsuz da olsam, vatandaşlık görevimi yapıp tekrar soracağım…



Referandum olayında bu kadar yüksek perdeden konuşmak iyi bir politika mı…



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Türkiye Büyük Millet Meclisi asker gönderme tezkeresini bugün oylayacak…



MHP ve CHP de evet diyecek…



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Siz, hepiniz yine de bunları bir düşünün derim…



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Burada referanduma “Hayır” derken, bütün dünyanın “Evet” demesine yol açabilirsiniz…



BİZ ZATEN BUNLARA DEVLET MUAMELESİ YAPMIYOR MUYDUK?



— Barzani Ankara’ya geldiğinde, Türk bayrağının yanına çektiğimiz o bayrak neydi?







Basbayağı bir Kürt devleti bayrağı değil miydi…





— O bayrağı çekip Barzani’ye devlet başkanı muamelesi yaparken, Irak’a sorduk mu…





— Kuzey Irak petrolünü alıp, Yumurtalık’tan tankerlere doldurup dünyaya satmaya çalışırken Irak’a sorduk mu…





— O tankerler ta Meksika Körfezi’nden geri çevrilirken, yani öteki ülkeler Kuzey Irak’a o ülkenin parçası muamelesi yaparken, biz ne muamelesi yapıyorduk…





Açık konuşalım…





Biz epeydir oraya basbayağı Kürdistan muamelesi yapıp, Barzani’yi de onun başkanı olarak kabul ediyorduk…