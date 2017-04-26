Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası faiz kararını açıkladı /26 Nisan 2017 15:11

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası açıkladığı faiz kararında politika faizi ve faiz koridorunda değişiklik yapmadı.

SHABER3.COM

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Nisan ayı toplantısının ardından faiz kararını açıkladı.

Kararda, politika faizi ve faiz koridorunda değişiklik yapılmadı.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, yüzde 8 olan politika faizi, yüzde 7,25 olan faiz koridorunun alt bandı ve yüzde 9,25 olan faiz koridorunun üst bandı sabit tutuldu. GLP borç verme oranı ise 11,75'ten 12,25'e yükseltti.

Mart ayındaki PPK toplantısında yüzde 8 olan politika faizi, yüzde 7,25 olan faiz koridorunun alt bandı ve yüzde 9,25 olan faiz koridorunun üst bandı sabit tutulurken, GLP borç verme oranı ise yüzde 11'den yüzde 11,75'e yükseltilmişti.
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