Galataport projesi inşaatı mühürlendi

Paket Postanesi’nin yıkılması üzerine İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, Galataport projesi inşaatı ve tadilat tutanağı mühürlendi.





Hürriyet’in haberine göre; 6 Nisan günü Galataport projesinde inceme yapan altı kurul üyesi projeye aykırı uygulamaları tespit etti. Şirketin yıktığı tescilli Paket Postanesi ile ilgili kurula gönderilen tadilat restorasyon projesini reddeden kurul, mevcut durumun tespiti için güncel rölövenin getirilmesini talep etti.





Kurul, dış duvarların da yıkım esnasında zarar gördüğünü belirterek, yük taşıma gücü raporları hazırlanmasını istedi. İBB İmar Müdürlüğü’nün de, geçen ay denetlediği projeyi mühürlediği ortaya çıktı.











