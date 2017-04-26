Samanyolu Haber /Dünya / 'Çamurlu kot' 1528 TL'ye satılıyor /26 Nisan 2017 15:24

'Çamurlu kot' 1528 TL'ye satılıyor

Bir Amerikan giyim firmasının 425 dolar (1528 TL) satış fiyatı ile piyasaya sürdüğü "çamurlu kot" ABD'de sosyal medyada çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

'Çamurlu kot' 1528 TL'ye satılıyor


Nordstrom firması kot pantolunu, "Geleneksel Amerikan işçi giyimi" olarak nitelendirerek internet sitesinde satışa koydu.

Firmanın, "yeni bir yıpranmış kot tasarımı" diyerek piyasaya sürdüğü ürüne sosyal medyada farklı tepkiler geldi.

Tepki gösteren paylaşımlardan birinde "Arka bahçende yuvarlanarak benzer bir görünüşü çok daha ucuza elde edebilirsin" ifadesi kullanıldı.

Discovery Channel'da yayınlanan "Kirli İşler" programının sunucularından Mike Rowe, pantolonu, "kirli işi olan biri tarafından giyilmiş ama böyle bir işi olmayanlar için üretilmiş" cümlesiyle tanımladı.

Rowe, "Bu kot, çalışmayı alaya zengin insanlar için bir kostüm" ifadesini de takipçileriyle paylaştı.

Mike Rowe'un takipçilerinden biri ise çamurlu kotla ilgili şu yorumu paylaştı:
"Bana kotunu ve 200 dolar ver, sana bunun aynısını yapıyim. Hatta 600 dolara bacaklardan birini bir keçiye bile çiğnetebilirim"
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