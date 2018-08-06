Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası dövize müdahale etti /06 Ağustos 2018 17:43

Merkez Bankası dövize müdahale etti

Merkez Bankası’ndan yeni hamle: 2,2 milyar dolar bankaların kullanımına açıldı

SHABER3.COM

ABD Doları’nın Türk Lirası karşısında rekor seviyede değer kazanmasının ardından Merkez Bankası’ndan (MB) bir hamle geldi.
MB, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanı oranı üst sınırının yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürüldüğünü bildirdi.


Açıklamada, “Söz konusu değişiklikle (döviz imkan oranı) yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir” dedi.

Dolar bugünün ilk dakikalarında önce 5.12’ye, öğle saatlerinde ise 5,17’ye yükselmişti. Akşam saatlerinde ise dolar/TL 5.18’i gördü.
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