Merkez Bankası dövize müdahale etti

ABD Doları’nın Türk Lirası karşısında rekor seviyede değer kazanmasının ardından Merkez Bankası’ndan (MB) bir hamle geldi.
MB, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanı oranı üst sınırının yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürüldüğünü bildirdi.
Açıklamada, “Söz konusu değişiklikle (döviz imkan oranı) yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir” dedi.
Dolar bugünün ilk dakikalarında önce 5.12’ye, öğle saatlerinde ise 5,17’ye yükselmişti. Akşam saatlerinde ise dolar/TL 5.18’i gördü.