Dolar 5.20'ye dayandı, Euro'da da psikolojik eşik aşıldı: 6 TL!













Perşembe günü 5,0726 ile rekorunu tazeleyen dolar, cuma günü ise 5,1154’ü görmüştü. Dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasada 5,12’ye kadar yükseldi. İlerleyen saatlerde 5.19 seviyesini de aşarak rekorunu tazeledi.





Böylece TL'nin yılbaşından bu yana Dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 37'yi aştı. Euro/TL kuru da ilk kez 6,00'yı geçti.





Reuters haber ajansı ABD ile yaşanan Pastör Andrew Brunson krizinin TL'ye satış baskısı olarak yansıdığını aktarıyor ve yatırımcıların TL cinsi varlıklara temkinli yaklaşmasına yol açtığını belirtiyor.





İki ülkenin dışişleri bakanlarından gelen krizin çözümü yakın mesajlarının ardından gerileyen dolar pazartesi sabahı itibarıyla bir kez daha yükselişe geçti.





Öte yandan Euro da pazartesi sabahı itibariyle 5,91 seviyesini gördü.





Dolar, Türk Lirası karşısında geçtiğimiz Pazartesi'den bu yana yüzde 5.36 yükselirken yıl başından bu yana kazancı yüzde 25'in üzerinde bulunuyor.





Reuters haber ajansı ABD ile yaşanan Pastör Andrew Brunson krizinin TL'ye satış baskısı olarak yansıdığını aktarıyor ve yatırımcıların TL cinsi varlıklara temkinli yaklaşmasına yol açtığını belirtiyor.





ABD yönetimi İzmir'de ev hapsinde tutulan ABD vatandaşı Pastör Brunson'ın serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye yönelik yaptırımların devam edeceğini söylemişti.





TL üzerinde baskıya yol açtığı ifade edilen bir diğer konu ise Türkiye'de özel sektörün yaklaşan dış borç geri ödemeleri.





İngiltere'de yayınlanan Financial Times gazetesi, dövizle borçlanıp TL gelir elde eden büyük ölçekli firmaların kullandığı kredilerde Ekim ayından itibaren yüklü vadelerin geldiğini ifade ediyor.





Uluslararası finans kuruluşu HSBC, yatırımcılara gönderdiği piyasa değerlendirme notunda Türk şirketlerinin Eylül'de 6 milyar dolar, Ekim'de ise 9 milyar dolar dış borç geri ödemesi yapması gerektiğini aktarıyor.





Bugün ise dolar/TL 5,19'u aşmış durumda. Yani döviz açık pozisyonu TL bazında 1 trilyon 127 milyar TL'ye ulaşmış durumda.





Toplamda 6 işlem günü içerisinde Türk şirketlerinin üzerindeki dış borç yükü TL bazında 91 milyar TL artmış oldu.





Gelecek yıl sonuna kadar geri ödenmesi gereken borcun tutarı ise 69,5 milyar dolar seviyesinde. Bu borcun 51 milyar doları bankalara, 18,5 milyar doları ise reel sektöre ait.





HSBC, yüklü borç geri ödeme takvimi nedeniyle piyasada döviz likiditesi sıkışıklığı yaşanması riski bulunduğunu ifade ediyor.



