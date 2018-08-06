Samanyolu Haber /Gündem / CHP yönetimi kurultay kararını açıkladı /06 Ağustos 2018 17:46

CHP yönetimi kurultay kararını açıkladı

24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası tartışmalar yaşanan CHP'de yönetim, 569 imza toplandığını, bunun kurultay için yeterli olmadığını, kurultayın düzenlenmeyeceğini açıkladı.

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24 Haziran seçimlerinin ardından CHP'de kurultay sesleri yükseldi. Seçimlerde partinin başarısız olduğunu savunan muhalif kesim Genel Merkez'e kurultay çağrısında bulunmuş, Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi ise yerel seçimlere odaklanılması gerektiğini ve kurultay yapılmayacağını savunmuştu. 

CHP'de muhalifler, perşembe günü topladıkları imzaları CHP Genel Merkezi'ne teslim etmişti. CHP PM üyesi Gaye Usluer, kurultay için şu ana kadar 630 imza toplandığını açıklamıştı. 

Muhaliflerin Kılıçdaroğlu'nun da memleketi olan Tunceli'nin aralarında olduğu, Şırnak, Amasya, Çankırı, Sinop'tan imza alamadığı görülürken, Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'nın da aralarında bulunduğu Sakarya, Manisa, Kilis, Aksaray, Bartın, Batman, Bilecik, Düzce ve Hakkari illeri tam sayıda imza verdi.

CHP 'de 144 milletvekilinden 10 milletvekili ve 60 kişilik Parti Meclisi'nden 12 üye olağanüstü kurultayın toplanması için imza verirken 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu'ndan ise 4 üye olağanüstü kurultayın toplanmasını istedi.

Yeniden CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağını açıklayan Muharrem İnce ise konuya ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kurultay tartışmalarına dair yazılı bir açıklama yaptı. İnce açıklamasında, "Cumhuriyet Halk Partisi, yaşanan gelişmelerden sonra Kurultay için bir gün bile beklememelidir. Siyaset sokağa karşı, halka karşı yapılamaz" açıklaması yapmıştı. 

"Kurultay toplanmayacak"
CHP yönetimi ise teslim edilen imza sayısının 618 olduğu, geçerli imzaların ise 605 olarak görüldüğünü belirtmişti. İmza vermek isteyen delegelerin noter onaylı ıslak imzasını teslim etmesi için verilen son süre de doldu.

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, 569 imzanın toplandığı ve yeterli sayıya ulaşamadığı belirtildi. CHP yönetimi, "Salt çoğunluk sağlanamadı kurultay yok" diyerek son sözü söyledi.

CHP'de kurultay yapılabilmesi için 622 delegenin noter onaylı ıslak imzası gerekiyor. CHP'de 1242 delege bulunuyor. 
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