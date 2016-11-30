Samanyolu Haber /Dünya / Merkel'den Erdoğan'a çağrı /30 Kasım 2016 00:02

Merkel'den Erdoğan'a çağrı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Tayyip Erdoğan'ı mülteci anlaşmasından doğan yükümlülükleri yerine getirmeye çağırdı.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci mutabakatından kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeye çağırdı.

Merkel, Malta Başbakanı Joseph Muscat ile Berlin'de görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında mülteci mutabakatının özellikle de insan kaçakçılığına karşı mücadelede iki tarafın da faydasına olduğunu belirtti. Merkel, Türkiye'nin de Avrupa gibi güvenilir bir sözleşme ortağı olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi.

Erdoğan geçen hafta Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulması yönündeki tavsiye kararına sert tepki göstermiş, AB’yi sınırları açmakla tehdit etmişti. Bunun üzerine AB Komisyonu Sözcüsü, Ankara’nın mülteci anlaşmasının yükümlülüklerine uymasını beklediklerini açıklamıştı.

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