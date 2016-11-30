Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye yangını konuşurken bakın hangi düzenlemeyi geçirdiler /30 Kasım 2016 00:15

Türkiye yangını konuşurken bakın hangi düzenlemeyi geçirdiler

Adana'da öğrenci yurdunda 12 cana mal olan yangının yaşandığı saatlerde AKP'liler Meclis'ten bakın hangi düzenlemeyi geçirdi.

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Adana'da kız öğrenci yurdunda 11'i kız öğrenci olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiği haberlerinin geldiği dakikalarda AKP'li vekillerin Meclis Genel Kurulu'nda gündemleri yine cepleri oldu. 

AKP'li vekiller sürpriz bir şekilde Genel Kurul'a getirdikleri önerge ile "emekli akademisyen milletvekillerinin çift maaş almasını" Meclis'ten geçirdiler.

"İKTİDARIN GÜNDEMİ DEĞİŞMİYOR"

AKP'li vekillerin akademisyen vekillere maaş kıyağı haberini CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter hesabından yaptığı  "İktidarın gündemi değişmiyor: AKP emekli akademisyen milletvekillerinin çift maaş almasını yasalaştırdı az önce..." açıklamasıyla duyurdu.

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