Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere Merkez Bankası vejetaryenları kızdırdı /29 Kasım 2016 23:08

İngiltere Merkez Bankası vejetaryenları kızdırdı

İngiltere Merkez Bankası tarafından basılan yeni 5 sterlinlik plastik banknotlar hayvan yağı kullanıldığı gerekçesiyle ülkede vejetaryenları ayağa kaldırdı.

İngiltere Merkez Bankası vejetaryenları kızdırdı


İngiliz Guardian gazetesi, ülkede on binden fazla vejetaryenin imza kampanyasına katıldığını ifade ederek, vejetaryenların merkez bankasından hayvan içyağı kullanılan yeni banknotların basımının durdurulması istediklerini yazdı. 


İmza kampanyası çığ gibi büyürken, merkez bankasına gönderilen imza kampanyası yazısında ülkede milyonlarca vejetaryen olduğu ve yeni banknotların kabul edilmez olduğu ifade edildi. 


Çok sayıda vejeteryan merkez bankasını sosyal medya kanalı twitterdan da eleştirerek yeni banknotların vejeteryanlara uygun şekilde basılması gerektiğini vurguladı. 


Polimer banknotlar, neredeyse 100 yılı aşkın süredir kullanılmakta olan kağıt banknotlardan daha temiz ve daha güvenli olduğu için kullanıma sokulmuştu.
<< Önceki Haber İngiltere Merkez Bankası vejetaryenları kızdırdı Sonraki Haber >>

Yalanlar ve Gerçekler

Yalanlar ve Gerçekler

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:03:25