İngiltere Merkez Bankası vejetaryenları kızdırdı





İngiliz Guardian gazetesi, ülkede on binden fazla vejetaryenin imza kampanyasına katıldığını ifade ederek, vejetaryenların merkez bankasından hayvan içyağı kullanılan yeni banknotların basımının durdurulması istediklerini yazdı.









İmza kampanyası çığ gibi büyürken, merkez bankasına gönderilen imza kampanyası yazısında ülkede milyonlarca vejetaryen olduğu ve yeni banknotların kabul edilmez olduğu ifade edildi.









Çok sayıda vejeteryan merkez bankasını sosyal medya kanalı twitterdan da eleştirerek yeni banknotların vejeteryanlara uygun şekilde basılması gerektiğini vurguladı.









Polimer banknotlar, neredeyse 100 yılı aşkın süredir kullanılmakta olan kağıt banknotlardan daha temiz ve daha güvenli olduğu için kullanıma sokulmuştu.