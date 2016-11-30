Samanyolu Haber /Gündem / Kapı kilitli miydi? /30 Kasım 2016 13:21

Kapı kilitli miydi?

Adana’nın Aladağ İlçesinde 11 öğrenci ve bir görevlinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin de yaralı kurtulduğu yurt yangınında yaralanan 12-13 yaşlarındaki çocuklar ve 4 görevli yaşadıkları felaketi anlattı. Çocuklar yangın merdivenleri kilitli olduğu için kaçamadıklarını, pencereden atlayarak kurtulduklarını ifade etti. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, yangın merdiveni kapısının kilitli olmadığı iddiasında bulunmuştu.

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TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret ettiğimiz yaralı çocuklar, yangının 3 katlı binanın zemin katında başladığını anlattı. 8 çocuğun 3’üncü katta kilitli olan yangın merdiveninin önünde ölü bulunduğu söylenmişti. Çocuklar bunu doğrulayarak yangın merdivenleri kilitlenmiş olduğu için kaçamadıklarını ifade etti. Çocuklar can havliyle pencerelerden atlayanların kendilerini kurtardığını anlattı. 

Önce duman kokusu aldıklarını anlatan çocuklar, “Sonra ‘yangın’ diye sesler duyduk. Aşağıya indiğimizde görevliler bize ‘Siz yukarı çıkın, biz yangını söndüreceğiz’ dedi” şeklinde konuştu.

‘AHŞAP MERDİVEN YANGINI YUKARI TAŞIDI’

Zeminin halı ve merdivenlerin ahşap olduğunu anlatan bir görevli, yangının üst katlara kadar yayılmasında merdivenlerin ahşap olmasının etkili olduğunu söyledi. 

'DEVLET YURDU YIKILINCA ÇOCUKLARI BU YURDA AKTARDILAR'

Bir yeğeni hayatını kaybeden diğeri yaralı kurtulan bir vatandaş da devlete ait olan yurdun eski olduğu gerekçesi ile yeniden yapılmak üzere yıkıldığını, burada kalan öğrencilerin de Süleymancılara ait cemaat yurduna yerleştirildiğini, kendi çocuklarının da devlet yurdunda kaldığını sandıklarını söyledi.
 
Evrensel
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