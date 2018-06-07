Merkel, Türkiye ile gizlice anlaştı mı?

MÜLTECİ politikası yüzünden yoğun baskı altındaki Başbakan Merkel, parlamentoda ilk kez milletvekillerinin sorularına cevap verdi. Konuşma süresini sınırlı tutmak için ışıklı uygulama sistemi uygulandı. Her soru için 30 saniye, cevap için bir dakika dolduğunda sarı ışık yandı. Bir saat boyunca milletvekilleri Merkel’i mülteci politikasından dizel skandalına, kiraların ateş pahası olmasından göç yasasına varıncaya kadar soru yağmuruna tuttu.



NE ZAMAN İSTİFA EDECEKSİNİZ

İlk soruyu aşırı sağcı AfD'li Gottfried Curio sordu. AfD'li milletvekili, “Bir milyon mülteci alarak Almanya'ya en ağır zararı verdiniz. İslamcılar, tecavüzcüler, tehlikeliler, eli bıçaklılar doldu. Bütün bunlardan siz sorumlusunuz. Güler yüzünüzün korkunç bir bedeli bu. Ne zaman istifa edeceksiniz” diye sordu. Merkel sorulara gayet sakin ve özgüvenle cevap verdi: “Biz 2015'te olağanüstü insani bir durumla karşı karşıya kaldık. Almanya bu konuda sorumlu davrandı. Avrupa Adalet Divanı 2017 Temmuz kararında Almanya'nın hukuka uygun hareket ettiğini onayladı. Siyasi olarak temel kararlar doğruydu. Buna rağmen çok sayıda tedbirler aldık. Birçok şey değiştirdik. Daha bir çok şey değiştireceğiz. İnsani bir durumda Almanya çok sorumlu hareket etmiştir.”









EVET TÜRKİYE İLE GÖRÜŞTÜK

AfD'li Beatrix von Storch, Merkel'e “7 Mart 2016'da, Türkiye'nin Brüksel'deki AB temsilciliğinde Hollanda Başbakanı Rutte ve o zamanki Başbakan Davutoğlu'yla gizlice görüşüp, Türkiye'den yılda 150 bin ile 250 bin arasında Suriyeli mülteciyi Avrupa'ya yerleştirme konusunda anlaştınız mı?” diye sordu.

Bir görüşme olduğunu kaydeden Merkel, Türkiye AB arasındaki mülteci sözleşmesinde yer alan maddelerin dışında bir başka anlaşma olmadığını belirtti ve şöyle dedi: “Türkiye ile mülteci sözleşmesi üzerine görüşme oldu. Görüşmede Ege Denizi üzerinden Avrupa'ya kaçak gelen her bir Suriyeli'nin Türkiye'ye geri gönderilmesi karşılığı, belirli kontenjanda yasal yollardan gelen Suriyeli alınması konuşuldu. Bunun dışında başka bir anlaşma yok.”