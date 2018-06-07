Samanyolu Haber /Gündem / İnce’den Erdoğan’a ‘Tosun Paşa’ lı cevap /07 Haziran 2018 02:54

İnce’den Erdoğan’a ‘Tosun Paşa’ lı cevap

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında Eskişehir'de düzenlenen mitingde konuştu.

Muharrem İnce'den Tosun Paşa'lı cevap

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, mitinginde ‘Tosun Paşa’ filminden bir sahneyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yüklendi.

İnce, bugün Eskişehir’deki mitinginde binlerce kişiye seslendi.


Muharrem İnce mitinginde Tosun Paşa filminden bir kareyle Erdoğan'ın "Ben paşasıyım" sözlerine yanıt verdi. Erdoğan dün Zonguldak'ta yaptığı konuşmasında, İnce'nin 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik "apoletlerini sökeceğim" sözlerine ilişkin olarak da "Dikkat edin bir kaç gündür muhalefetin adayı çıkmış paşamıza hakaret ediyor. Kendisi ile Malatya'da bir iftarda oturduk. Benim masama nasıl otururmuş, benim konuşmamı nasıl alkışlarmış? Senin haddine mi ya? Anayasaya göre ben aynı zamanda onun da paşasıyım, komutanıyım. Ama sen bunu bilmiyorsun, sen kimsin haddine mi?" demişti.

Sahnede filmni başrolü Kemal Sunal, Erdoğan’ın konuşmasının ardından “Üstüne varmayın, gidiyor” diyor.
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