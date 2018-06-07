Almanya Cumhurbaşkanı Mesut Özil ile İlkay Gündoğan için devreye girdi....





DIE Zeit gazetesine konuşan Alman Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, “Mesut Özil ile İlkay Gündoğan’ın, Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafını görünce ne düşündünüz?” sorusuna “İlk gördüğümde bilinçli mi yoksa tesadüfen mi buluştular diye sordum. Doğrusu beni biraz şaşırttı. En azından Gündoğan’ın ‘Erdoğan benim Cumhurbaşkanım’ demesi” cevabını verdi.





Gazetenin, “Aslında siz olmalıydınız değil mi?” sorusuna Steinmeier şu yanıtı verdi:

“İkisi de Almanya’da büyüdü. Sportif olarak da her yönleriyle de buradalar. Alman milli takımı için oynuyorlar. Türk cumhurbaşkanıyla buluşmalarının eleştiri konusu olması sürpriz olmamalı. Beni telefonla aradılar. İlkay Gündoğan’ın girişimiyle farklı kanallardan benimle görüştüler. Bana, yanlış anlamaları gidermek için ikisiyle görüşmem gerektiği söylendi. İkisi de bir sıkıntının olduğunu anlamıştı.”





‘BENİM GÖREVİM KÖPRÜ OLUŞTURMAK’

“Onlarla görüşme konusunda tereddüt yaşadınız mı?” sorusunu ise Steinmeier, “Eğer birisi hatasından dönmek için çabalıyorsa, ona yardım etmek lazım. Cumhurbaşkanı olarak benim görevim köprü oluşturmak. Bu nedenle ‘Evet, gelsinler’ dedim” diye yanıtladı.

İki futbolcunun özür dileyip dilemedikleriyle ilgili ise Cumhurbaşkanı, “Bu bir yorum sorusu. Eğer ikisinin beyanını kabul edersem, ki etmemem için bir neden yok. Bu durumu fark ettiler. Oluşan görüntüyü düzeltmek için Alman devletine bağlılıklarını söylediler” yorumunu yaptı.

Steinmeier, Özil ile Gündoğan’ın Erdoğan ile buluşmasının ardından iki futbolcuya yönelik sert tepkilerin geldiği günlerde iki futbolcuyu Berlin’de Bellevue Sarayı’nda kabul etmişti.