Samanyolu Haber /Dünya / Merkel Avrupa'da yükselen milliyetçiliğe karşı uyardı /12 Ocak 2019 02:30

Merkel Avrupa'da yükselen milliyetçiliğe karşı uyardı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, felakete yol açabilecek milliyetçilik politikalarıyla ve Avrupa’da giderek artan milliyetçi hareketleri eleştirdi.

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Merkel, Atina ziyareti sırasında, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı "farklı siyasi ailelere" mensup olmalarına rağmen, müttefik olarak adlandırdı.

Merkel, Avrupa ülkelerinin, daha önceden defalarca kez felaketlere yol açan milliyetçilik politikalarını önlemek için işbirliği yapması gerektiğini belirtti.

Daha sonra Atina'daki bir Alman okulunu ziyaret eden Almaya Başbakanı, burada öğrencilerle yaptığı görüşmede, popülist söylemleri de eleştirerek "Birçok Alman, sadece kendileriyle ilgileneceklerini söyleyecek, bazı Yunanlılar da sadece kendileriyle ilgileneceklerini söyleyecek. Bu artık tehlike demektir" dedi.

Almanya İçişleri Bakanlığı'nın tahminlerine göre, 2015 yılında 900 bin göçmen ve mülteci Almanya'ya giriş yaptı ve bu da ülkede aşırı sağın güçlenmesine neden oldu. Ekim 2018'de muhafazakar sağ ittifakı CDU / CSU'nun liderleri Angela Merkel ve Horst Seehofer düzenledikleri ortak brifingde, göçmen akınını yılda 200 bin kişiyle sınırlandırma konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
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