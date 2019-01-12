Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Şam Havaalanı'na saldırdı /12 Ocak 2019 02:28

İsrail Şam Havaalanı'na saldırdı

Suriye hava savunma sistemleri başkent Şam'a yönelik İsrail saldırısını püskürttü

SHABER3.COM

Suriye'nin İhbariya kanalının yayınladığı haberde, ''Suriye hava savunma sistemlerinin Şam semalarında düşman saldırısını püskürttüğü, verdiği karşılıkta çok sayıda düşman hedefinin düşürüldüğü'' kaydedildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan askeri kaynaklar ise, İsrail jetlerinin Şam'a yönelik saldırı düzenlediğini ancak ateşlenen füzelerin çoğunun düşürüldüğünü belirtti.

Saldırıda Şam Uluslararası Havalimanı'ndaki bir ambarda hasar meydana geldiği kaydedildi.

Suriye Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir kaynak, SANA'ya yaptığı açıklamada Şam Uluslararası Havalimanı'ndaki hava trafiğinin saldırılardan etkilenmediğini ifade etti.

Sputnik
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