Samanyolu Haber /Spor / Saray, Futbola kayyım atayacak /12 Ocak 2019 10:13

Saray, Futbola kayyım atayacak

Borç batağındaki kulüpler Saray tarafından Ziraat Bankası’nı devreye sokarak bir nevi kurtarılacak

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Özel sektör ekonomik krizle boğuşurken devlet borç batağındaki kulüpleri kurtarma adına Ziraat Bankası’nı devreye sokarak borçları üstlenecek . 10 milyar liralık borçları yeniden yapılandırılarak bataktan çıkmaları sağlanacak.

Sabah’tan Dilek Güngör, son yazısında “Bankacılar futbolun IMF şefi olacak” diyordu.

Karar yazarı Akif Beki, “Borç alan emir de alır, kuralı işleyecek yani” diyor ve “Büyük kulüplerin hepsi bir kurulun vesayeti altına girecek” yorumunu yapıyor.

IMF komiseri rolünü oynayacak olanların bankacılar olduğunun altını çizen Beki, “Paranın nereye harcandığını, doğru harcanıp harcanmadığını yani kadro seçimlerini bile denetleyecek. Kulüpleri mali disipline sokmak adına, kullanacakları takdir yetkisine dahi karışacak” ifadesini kullanıyor ve ekliyor.

“Kurul, bir nevi kayyum müessesesi gibi çalışacak, kulüp yönetimlerinin sicil amiri ve nihai onay makamı işlevi görecek. Yanlış okumuyorsunuz, borç yapılandırma yoluyla futbola kayyum atanıyor, kayyum. Kafalarına göre, olmayan paralarla, borç harç transfer yapma devri kapanıyor. Sıkı denetim rejimine tabi olacaklar, sırtlarında alacaklı kırbacı şaklatıla şaklatıla ‘terbiye’ edilecek, dize getirilecekler.”
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