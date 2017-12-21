Cem Küçük Hizmet Hareketi'ne yakın isimlerle ilgili infaz listesi açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı ve AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal'ın reddettiği açıklamaları Cem Küçük yaptı.







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı ve AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, ABD’de Sarraf davası üzerinden Cemaat mensuplarını tehdit etmişti. Ünal, "Hem yargı tiyatrosuna ateş taşıyan, hem de yeniden küfür-kafir linç kampanyaları başlatan ‘özgür’ ve ‘akıllı’ F... da şunu bilsinler: F... geride kalan ‘akılsızları’ zerre kadar umursamıyor; hepsinin üzerini çizdi. En yakın dava arkadaşı Adil Öksüz’ü bile tanımazdan geldi. Er ya da geç sizin de üzerinizi çizecek. Hatta bu üzerini çizme meselesi örgüt içi infazlara kadar da uzanacak” ifadelerini kullanırken “Bazı F.... yaşaması ne Fethullah Gülen’in, ne de ABD istihbaratının işine gelir. Yargı tiyatrosu üzerinden operasyon çekeceğinize, yaklaşmakta olan yargısız örgüt infazlarına hazırlansanız iyi edersiniz” demişti.





Ünal, olayın kamuoyunda tepki çekmesi sonrası ve Sarraf davasını başlatan savcı Preth Bharara'nın da Twitter hesabından “Bayanlar baylar, Erdoğan’ın Milletvekili sürgündeki gazeteciler için yargısız infaz istedi” yazması üzerine Yeni Şafak'ta ikinci bir yazı kaleme aldı. Ünal, "Şu aşamadan itibaren F...’nün hiçbir elemanı güven içinde değil. Hiç boşuna çarpıtmayın" ifademi diyerek tehditlere devam etti.





Ünal'ın reddettiği açıklamaları bir diğer AKP'li Cem Küçük yaptı.





Küçük, şu ifadeleri kullandı:





“Adreslerine kadar biliniyor bunlar. Biz de yardım ederiz. Veririz. Kaç tane bunların köpeği varsa. Şimdi diyecekler ki, sana acımıyor adam. Adam senin büyükelçini öldürüyor, vatandaşına havadan kurşun sıkıyor. Buna artık anladığı dilden cevap vermen lazım. Sineye çekeyim ne ya. Ben, bizim tarihimizde sineye çekme diye bir şeyi, bu bizim solcuların bir kısmında ve ezik Müslümanlarda gördüm. Ya sen karşılık, mukavemet versene şuna ya... Üç beşini imha et ne oluyor bakalım. Üç beşinin kafasına sık nasıl korkuyorlar. Öldür şimdi o Ekrem Dumanlı’yı, Emre Uslu’yu… Abdullah Bozkurt, Stockholm’de yaşıyor, ev adresi biliniyor. Var herkesin elinde, devletin elinde var. Öbürleri biliniyor. Amerika’dakiler biliniyor. Emre Uslu’nun nerede oturduğu biliniyor. O İhsan Deniz denilen köpeğin Avustralya’yla Yeni Zelanda arasında nasıl gidip geldiği biliniyor. Kardeşim, üç beşini hallet bak ne oluyor. Ne zaman aklımız başımıza gelecek bizim? Üç kişiyi öldürdükten sonra mı? Üç kişiye suikast yaptıktan sonra mı aklımız başımıza gelecek bizim? Dışarıda MİT’in yetkisi var...”