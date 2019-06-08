Meral Akşener’den Soylu’ya çok konuşulacak ‘stajyer’ yanıtı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimlerinde Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’na destek istemek için dün birçok ilçede saha çalışmaları yaptı. Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre Öncelikle Sancaktepe’de bulunan İYİ Parti Demokrasi Çadırını ziyaret eden Akşener, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisine yönelik, “Stajyer de olsan 6 ay İçişleri Bakanlığı yaptın” sözleri anımsatılan Akşener, “İftiracıları muhatap kabul etmiyorum. Eski dost olarak söylüyorum, ben kendisinin iyi bir psikiyatriste görünmeye davet ediyorum” dedi. Soylu’nun Ramazan Bayramı’nda Kato Dağı’nda katıldığı bayram namazına yönelik konuşan Akşener, “Hiç üzerine konuşmadığım meşhur Kato Dağı’ndaki namazla ilgili bir şeyler söyleyeyim. Onu o gün damat beyin televizyonu naklen yayınladı ve sayın Soylu’yu gerçekten itibar olarak çok zora düşürecek bir görüntüydü. Bu bugüne kadar ilk defa oluyor. Şimdi Sayın Soylu anladığım kadarıyla damat Berat Albayrak’la olan problemini şuur altı bana yönlendiriyor. Ama yanlış. İftiracılar muhatabım değil. Bir psikiyatriste görünmesinde fayda var bu iş gittikçe ağırlaşacak gibi görünüyor” diye konuştu.





‘Seçim çadırında kavga’





Daha sonra Sancaktepe’de yurttaşlara seslenen Akşener, 23 Haziran seçimleri için sağduyu çağrısında bulunarak, “31 Mart seçimlerinden sonra mazbatası geri alınan ve o gün millet ittifakının adayı olan Ekrem İmamoğlu adına çalışma yapmak için aranızdayım. Burada AKP’nin CHP’nin MHP’nin seçim çadırları var. Bütün siyasi partilerin çadırlarında iş gören arkadaşlarımıza başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Çok sert bir sistem içinde seçime gidiliyor. Bu dilin ilçelerde hakim olmamasını diliyorum. Belediye başkanı seçiyoruz Allah rızası için birbirinizle kavga etmeyin. Değmez” ifadelerini kullandı. Akşener’in yaptığı sağduyu çağrısının hemen ardından AKP ve İYİ Parti seçim çadırlarında görevli olanlar birbirine girdi. Olay Akşener’in esnaf ziyaretleri yaptığı esnada gerçekleşti. AKP’lilerin parti bayrakları ile Akşener’i ve İYİ Partilileri provoke etmesinin ardından iki grup birbirine girdi. Emniyet güçlerinin araya girmesi ile kavga sonlandırıldı. Sancaktepe’deki programının sonrasında Pendi ve Ümraniye'ye de giden Akşener, seçim çadırlarını gezerek yurttaşlara seslendi. Ekrem İmamoğlu’na oy isteyen Akşener, bölge esnaflarını da ziyaret etti.