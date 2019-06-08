Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den ABD'de CNN Türk protestosu /08 Haziran 2019 22:21

CHP'den ABD'de CNN Türk protestosu

CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, CNN Türk'ten isim haklarını çekmesi için, CNN'in Atlanta'daki genel merkezi önünde protesto gösterisinde bulunacaklarını belirtti.

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CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, CNN Türk'ten isim haklarını çekmesi için, CNN'in Atlanta'daki genel merkezi önünde protesto gösterisinde bulunacaklarını belirterek, "Atlanta CNN Genel Merkezi, New York CNN ofisi ve Washington’da Beyaz Saray önünde CNN Türk’ü ve yalan haberlerini protesto edeceğiz. CNN isim haklarını CNN Türk’ten geri çekinceye kadar bu mücadelemiz sürecek" paylaşımında bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özcan, "Mart ayında yaptığımız yazılı iki şikâyet sonrası CNN, CNN Türk ile ilgili bir soruşturma başlatıp sonrasında da eğitim vermek için bir heyet göndermeye karar vermişti. Görünen o ki, CNN Türk gazeteciliğe dair hala hiçbir şey öğrenememiş." diye yazdı.

CNN Türk

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